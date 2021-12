Der Countdown läuft und nicht mehr lange, dann können wir uns endlich wieder über Geschenke unter dem Weihnachtsbaum freuen! Aber nicht nur beschenkt werden macht Freude, sondern auch Schenken lieben wir heiß. Ein paar Last-Minute-Ideen haben wir für euch noch in petto!

1. Fancy Beauty- und Kosmetikprodukte

Sei es für die Mama, die BFF oder den Boyfriend – ausgefallene Kosmetik- und Beautyprodukte lassen alle Herzen höherschlagen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer pflegenden Haarmaske von Coco & Eve? Oder Brow Sculpt Kit von Makeup Revolution? Egal, wofür du dich entscheidest: Eine riesengroße Auswahl und blitzschnelle Lieferung findest du bei Zalando. All unsere Favoriten gibt es hier!

Foto: Aleksandra Garbarczyk

2. Accessoires & Schmuck

Modische Accessoires und trendy Schmuckstücke sind unsere Favoriten, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht und können zudem auf Zalando supereasy, noch vor Weihnachten bestellt werden. Wenn auch du jetzt denkst „YAAS, beste Idee!“ dann empfehlen wir dir auf gute Qualität und ein zeitloses Design zu achten. So hat der Beschenkte nicht nur eine Saison lang Freude mit dem Präsent, sondern denkt auch Jahre später noch an dich zurück, wenn er das Piece ausführt. Unsere Highlights: Eine kuschelige Mütze aus Alpaka Wolle von Samsøe Samsøe oder elegante Ohrringe von Lauren Ralph Lauren. 😍 We LOVE!

Foto: Aleksandra Garbarczyk

3. Interior-Teile

Was ist genauso wichtig, wie der eigene Körper? Riiichtig, die eigenen vier Wände, in denen man sich tagtäglich aufhält, vor allem in Zeiten wie diesen! Dabei muss es nicht unbedingt gleich eine neue Couch sein. Auch kleine Accessoires und Dekoartikel, wie beispielsweise ein Kerzenset von Skandinavisk oder der erfrischende Raumduft in Cucumber und Bergamot von Makeup Revolution, machen den Wohnraum gleich viel gemütlicher. Und das Beste: unsere miss-Favoriten findest du noch kurz vor Weihnachten auf Zalando.

Foto: Aleksandra Garbarczyk

4. Letzte Rettung

Für alle die sich jetzt denken: „Ok wow – ich kann und WILL mich nicht für ein Geschenk entscheiden!“, gibt es den Zalando XMAS-Geschenkgutschein in der weihnachtlichen Box. So machst du dem Beschenkten auch last minute garantiert eine Freude und schenkst ihm das gesamte Sortiment von Zalando auf einmal! 🤗

via GIPHY