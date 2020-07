Manche Menschen haben einen besonders ausgeprägten Hang zur Dramatik. Denn sie machen sofort aus jeder Mücke einen Elefanten und lieben es, kleine und unwichtige Dinge groß aufzubauschen. Ob du ebenfalls dazu neigst, gerne mal grundlos zu übertreiben, verrät dir oft auch dein Sternzeichen.

Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen stecken ihre Energie gerne in Dramen und maßlose Übertreibungen.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr kleinlich und achtet stets auf alle Details. Zudem ist sie immer sehr darauf fokussiert, dass alles nach Plan läuft. Aus diesem Grund neigt sie auch dazu, gerne mal zu übertreiben, wenn andere Entscheidungen treffen, die nicht in ihre Vorstellungen entsprechen. Wer der Jungfrau in die Parade fährt und sich gegen ihre Pläne stellt, muss damit rechnen, dass diese sich anschließend in Sekunden zur Drama-Queen entwickelt.

Löwe

Auch dieses Sternzeichen neigt dazu, maßlos zu übertreiben. Denn der Löwe liebt es, die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen zu bekommen und im Rampenlicht zu stehen. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er im schlimmsten Falle sogar seinem Gegenüber eine dramatische Szene machen würde, nur um die Blicke der anderen auf sich zu ziehen.

Skorpion

Seine nachtragende Art verleitet den Skorpion oft dazu, kleine Dinge groß aufzubauschen. Dabei ist er meist sehr stur und beharrt nur noch auf seine Sicht der Dinge. Dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich an dem Gespräch zu beteiligen, kommt für ihn deshalb nicht infrage. Denn hat der Skorpion mal damit begonnen, seine dramatische Ader auszuleben, ist er nicht zu stoppen und so wird das Gespräch, das zunächst als Dialog begonnen hatte, schnell mal zum Monolog.