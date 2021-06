Joe Biden hat das Verbot von TikTok und WeChat seines Vorgängers Donald Trump in den USA wieder aufgehoben. Stattdessen hat der amtierende US-Präsident einen Erlass unterzeichnet, der strengere Kontrollen von ausländischen Apps erlaubt.

Donald Trump hatte im August 2020 das Verbot der chinesischen Apps TikTok und WeChat erlassen.

Joe Biden hebt Verbot von TikTok und Co. wieder auf

US-Präsident Joe Biden hat den Erlass seines Vorgängers Donald Trump, der die Apps TikTok und WeChat in den USA verbietet, wieder aufgehoben. Allerdings will auch er die Sicherheit des Landes schützen und unterzeichnete deshalb am Mittwoch (9. Juni) in Washington einen neuen Erlass, laut dem US-Behörden Software-Anwendungen mit Verbindungen zu gegnerischen Staaten überprüfen und gegebenenfalls auch gegen sie vorgehen können. Das Dekret fordert das Handelsministerium und andere Behörden auf, Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten vor Missbrauch zu entwickeln.

Die Behörden werden künftig genauer überprüfen, ob Eigentümer der Apps in Verbindung mit Geheimdiensten von gegnerischen Staaten stehen. Außerdem wird es künftig auch Überprüfungen geben, ob sensible persönliche Daten gesammelt werden.

Chinesische App in den USA verboten

Donald Trump hatte die Apps TikTok und WeChat im August 2020 als Risiko für Daten von Amerikanern und die nationale Sicherheit eingestuft. Daraufhin verfügte er ein Verbot dieser Apps in den USA. Der chinesische Konzern Bytedance, dem TikTok gehört, hätte die App auf Aufforderung des damaligen US-Präsidenten an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen sollen. Das Unternehmen weigerte sich allerdings. Die chinesische Regierung reagierte daraufhin stattdessen mit einer neuen Regel, die den Export von Software-Algorithmen ohne spezielle Erlaubnis verbietet.