Juhuuu der langersehnte Sommer ist, endlich da! Und mit steigenden Temperaturen ruft auch das kühle Nass und somit die wohlverdiente Auszeit im Freien. Damit wir uns mit wenig Stoff dennoch pudelwohl fühlen, haben wir für jeden Badetyp die richtige Bademode zusammengestellt.

Welcher Badetyp bist du? So findest du die perfekte Bademode für dich!

1. Die Sportskanone

Für alle Action-Fans, die auch am Wasser keinen Stillstand kennen: Die Sportskanone ist nonstop in Bewegung – egal ob im Wasser oder am Land. Am besten passt hier ein Badeanzug, der zuverlässig sitzt und jede Bewegung mitmacht. Heuer besonders angesagt: Modelle mit Farbverlauf und Logoprints.

Badeanzug von O’Neill, € 49,99

Badeanzug von Ellesse, € 40,-

2. Die Sonnenanbeterin

Das exakte Gegenteil ist die Sonnenanbeterin, die den ganzen Tag in der Hitze bratet. Beim Sonnenbaden wird Bademode mit wenig Stoff bevorzugt. Daher eigenen sich Bikinis, die multifunktional sind – verstellbare Trägerriemen sind hier Gold wert. Wichtig: Trotz der Vorliebe für Vitamin D sollte bitte nicht auf die Sonnencreme vergessen werden!

Bikini von Hunkemoller im Set, ca € 45,-

Nike Swimwear im Set, € 68,-, über urbanoutfitters.com

3. Die Trendsetterin

Auch am Wasser darf auf Style nicht verzichtet werden! Die Trendsetterin hüllt sich heuer in bunte auffällige Bademode, die garantiert für einen Hingucker sorgt. Das Praktische: Die Statement-Pieces sehen nicht nur am Pool oder am Badesee heiß aus – kombiniert mit Shorts oder Oversized-Hemd eignen sie sich auch perfekt für den spontanen Beach-Bar-Besuch.

Bikini zum Schnüren von Tezenis im Set, ca € 23,-

Badeanzug von Palmers x Marina Hoermanseder, € 99,-

4. Die Wasserratte

Die Wasserratte genießt jede Sekunde im kühlen Nass und greift daher zu bequemen und vor allem rutschsicheren Teilen. Bademode-Modelle mit breiten Trägern geben genug Halt und sehen obendrein auch noch stylisch aus. So steht der Stand-Up-Paddeln-Action oder der Beachvolleyball-Session nichts mehr im Weg. Must-have für 2021: Modelle mit Cut-outs und asymmetrische Oberteile.

Bikini von Roxy im Set, ca € 80,-