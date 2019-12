Es ist wichtig, nicht nur die eigenen Interessen in einer Beziehung in den Vordergrund zu stellen. Auch auf die Bedürfnisse des Partners sollte eingegangen werde. Doch nicht jeder kann sein eigenes Ego zurückschrauben.

Vor allem diese vier Sternzeichen denken in einer Beziehung nur an sich selbst.

Widder

Der Widder zählt zu den egoistischsten Sternzeichen. Leider kann er diese Charakterschwäche auch in einer Beziehung nicht ablegen. Wenn er genau weiß, was er will, geht er mit dem Kopf durch die Wand, egal ob er auf seinem Weg Leichen zurücklässt. Das Unverständnis und die Enttäuschung seines Partners ist ihm dabei leider egal.

Schütze

Der Schütze ist immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, um sich gut zu fühlen. In einer Beziehung ist ihm wichtig, dass er voll auf seine Kosten kommt. Dass er mit seinem Verhalten seinen Partner oft vor den Kopf stößt, interessiert ihn dabei nicht.

Löwe

Auch der Löwe ist bekannt für sein großes Ego. Er liebt es im Mittelpunkt zu stehen und braucht die Anerkennung der anderen, um sich gut zu fühlen. Leider muss sein Partner deswegen oft zurückstecken und wird meist in den Schatten gestellt. Keine gute Voraussetzung für eine ausgewogene Beziehung.

Skorpion

In einer Beziehung kann der doch eigentlich so leidenschaftliche Skorpion häufig kühl erscheinen und will oftmals nicht viel von sich preisgeben. Sein eigener Erfolg liegt ihm so sehr am Herzen, dass er seinen Partner schon mal für einige Zeit vergisst.