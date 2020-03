In Österreich gibt es aktuell 2.203 Infizierte, die am Coronavirus erkrankt sind (Stand: 20. März, 9:00 Uhr). Und das sind 380 mehr als gestern Früh.

Die meisten Fälle gibt es laut Gesundheitsministerium weiterhin in Tirol.

Coronavirus: Zahl der Infizierten in Österreich steigt

In Tirol gibt es derzeit 490 bestätigte Fälle, gefolgt von Oberösterreich mit 399, so das Gesundheitsministerium. Die Zahl der positiven Coronavirus-Fälle in Niederösterreich liegt derzeit bei 317. In Wien gibt es derzeit über 277 positive Fälle, in der Steiermark laut Stand heute Früh 299, in Salzburg 147, im Burgenland 32, in Vorarlberg 179 und in Kärnten 63. Insgesamt wurden bislang 15.613 Tests durchgeführt.

Bislang sechs Todesfälle in Österreich

Unterdessen steigt auch die Zahl der Toten. Insgesamt gab es in Österreich derzeit sechs Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Zwei davon in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Doch auch die Zahl der genesenen Patienten steigt. Denn mittlerweile sind bereits neun Erkrankte wieder gesund.

Laut Gesundheitsministerium gibt es weltweit bisher insgesamt 244.523 bestätigte Fälle und 10.030 Menschen starben. Außerdem hätten sich 86.026 Menschen bereits wieder von COVID-19 erholt.