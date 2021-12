Wie wir alle wissen, hat unser äußeres Erscheinungsbild einen großen Einfluss darauf, wie andere über uns denken. Das gilt auch für wesentlich kleinere Merkmale, wie die Nagelform. Rund, eckig oder spitz: Die Art und Weise, wie unsere Fingernägel geformt sind, sagt so einiges über unsere Persönlichkeit aus.

Was dahinter steckt, erfahrt ihr hier!

Was die Nagelform mit unserer Persönlichkeit zutun hat

Die einen mögen es lieber natürlich, die anderen gemacht: In Sachen Fingernägel ist so ziemlich alles möglich. Während uns zwar allen eine bestimmte Nagelform angeboren ist, feilen wir sie meistens dennoch auf eine bestimmte Art und Weise. Je nach Geschmack eben. Und genau das kann ziemlich viel über unsere Persönlichkeit aussagen.

Natürlich kann man hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber auf den ein oder anderen trifft das wohl ganz gut zu. Achtet doch einfach mal darauf!

Runde Nägel

Personen mit einer runden Nagelform mögen es am liebsten klassisch-elegant. Das trifft auch auf so ziemlich jeden Lebensbereich zu. Egal ob Kleidung, Musik oder Interieur: Ihr liebt es, wenn etwas Stil hat. Und das muss nicht immer besonders auffällig oder quietschbunt sein. Es scheint außerdem, als hättet ihr alles immer Griff. Planen ist eure Stärke, daher verliert ihr auch nie die Kontrolle. Auf euch ist auch immer verlass – egal in welcher Lebenslage! Ihr werdet von vielen dafür bewundert, dass ihr immer einen kühlen Kopf bewahrt und genau wisst, wann ihr was sagen müsst. Unüberlegt passiert bei euch gar nichts! Das kann euch aber ab und zu auch in eine verzwickte Lage bringen, denn manchmal ist Spontanität gar nicht mal so schlecht.

Ovale Nägel

Mit einer ovalen Nagelform gehört ihr definitiv zu den Menschen, die experimentierfreudig sind, es aber auch nicht übertreiben möchten. Mal stylt ihr euch elegant, dann wieder super trendy und mal richtig gemütlich. Eure Nagelform ist daher – genauso wie ihr selbst – äußerst anpassungsfähig! Oft werdet ihr von Leidenschaft getrieben, reagiert impulsiv und erhebt schnell mal eure Stimme. Doch genau dafür werdet ihr von anderen auch geschätzt – denn langweilig wird es so bestimmt nie. Und auch an Selbstbewusstsein mangelt es euch keinesfalls. Aber Achtung: Das könnte schnell mit Arroganz verwechselt werden. Wer euch näher kennt, weiß aber, dass ihr zu den liebevollsten Personen gehört, die es gibt.

Eckige Nägel

Wer eckige Nägel hat, dem kann man nichts vormachen! Denn ihr wisst ganz genau, was ihr wollt. Ihr seid ehrgeizig, fokussiert und unglaublich anspruchsvoll. Das lässt euch manchmal etwas kühl wirken. Aber hinter eurer professionellen Schale, verbirgt sich ein herzenswarmer und butterweicher Kern. Ihr sprecht aber nicht gerne über euch und im Mittelpunkt zu stehen findet ihr ganz furchtbar. Denn wozu alles über einen selbst preisgeben und sich dadurch verletzlich machen? Ihr öffnet euch meist nur gegenüber Menschen, denen ihr wirklich vertraut. Euer Umfeld weiß, dass ihr eine unglaublich starke Persönlichkeit habt und auch mit Dingen fertig werdet, die andere in die Knie zwingen.

Eckig-Runde Nägel

Eure Nagelform ordnet sich irgendwo zwischen eckig und rund ein? Dann gehört ihr wohl zu den Personen, die am liebsten flexibel bleiben. Müsst ihr mal zu einem seriösen Business-Meeting, seid ihr mit eurem Look ebenso gerüstet, wie für eine wilde Party-Nacht. Ihr seid neugierig, aufgeschlossen und immer bereit, euren Horizont zu erweitern. Scheu vor fremden Dingen habt ihr nie und auch Schüchternheit habt ihr nicht im Programm. Im Freundeskreis werdet ihr vor allem für euren Humor und eure lockere Art geschätzt. Das Kreative liegt euch im Blut und ihr sprudelt nur so über vor Ideen. Auf Außenstehende wirkt das oft chaotisch und unorganisiert. Dabei wisst ihr ganz genau, wohin die Reise gehen soll. Und schlussendlich muss es auch nur für euch selbst Sinn ergeben.

Spitze Nägel

Mit euren spitzen Fingernägel seid ihr meistens das Gesprächsthema Nummer eins. Egal ob ihr euch gerade vor Ort befindet oder abwesend seid. Ihr habt ein Selbstbewusstsein und eine Ausstrahlung, von der viele nur träumen können. Deshalb seid ihr auch immer ganz offen und direkt und sagt jedem, was ihr gerade denkt. Das irritiert den ein oder anderen vielleicht etwas – aber who cares! Euer Freundeskreis weiß eure ehrlichen Ratschläge jedenfalls zu schätzen. Und ganz nebenbei seid ihr auch ein absoluter Trendsetter, immer up-to-date und erkennt neue Hypes meist schon lange bevor sie alle anderen erreichen. Lange Zeit am selben Ort sein und immer das Gleiche tun? Nicht mit euch! Ihr braucht Veränderung – und zwar so oft wie möglich.