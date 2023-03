Harsche Kritik gegen Pamela Reif. Die Fitness-Influencerin hat mit einer transfeindliche Aussage in einem ihrer TikTok-Videos einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Auch andere Stars äußerten sich bereits dazu.

Nun hat sich die 26-Jährige dafür entschuldigt.

Pamela Reif sorgt mit transfeindlicher Äußerungen für Shitstorm

Pamela Reif zählt zu erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen im deutschsprachigen Raum. Rund neun Millionen Fans auf Instagram und 918.000 auf TikTok verfolgen regelmäßig ihren Alltag und lassen sich von ihren Workouts inspirieren. Jetzt sorgte die sportbegeisterte Influencerin allerdings für einen echten Shitstorm. Der Grund: Ein transphobe Aussage.

Auf ihrem TikTok-Account postete die 26-Jährige vor wenigen Tagen ein Video, in dem sie den viralen Beauty-Filter „Bold Glamour“ ausprobiert. Die Veränderungen in ihrem Gesicht scheinen Pamela allerdings weniger zu gefallen und so sagt sie in dem Clip: „Das ist voll gemein! Nichts gegen Transen, aber wieso sehe ich damit aus wie ne Transe? Ich dachte, ich mach das jetzt drauf und werd voll schön.“ Die Fans zeigen sich in den Kommentaren schockiert.

Bereits kurz nach Veröffentlichung des Clips bricht eine Welle der Empörung über die Influencerin herein. „Nicht nur, dass das Wort nicht okay ist. Sie sagt gleichzeitig, dass alle Trans-Leute hässlich sind – unfassbar!“, kommentiert eine Userin zum Beispiel unter dem Video. Ein weiterer Follower schreibt: „Sowas ist nicht ok und kann nicht verharmlost werden.“ Ein anderer User fasst es mit folgenden Worten zusammen: „Du bist für viele junge Menschen ein Vorbild, mit der Reichweite kannst du dir einen solchen Fehltritt echt nicht erlauben.“

„Da gibt es nichts anders zu meinen und nichts anders zu verstehen“

Und auch von Transaktivistin und Künstlerin Phenix kommen scharfe Worte gegen Pamela. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie sich direkt an die Fitness-Influencerin richtet. „Erstens: Das Wort ‚Transe‘ ist ein Schimpfwort und du als Nicht-Trans-Mensch solltest das nicht in deinem Sprachgebrauch haben“, so Phenix. „Zweitens: So lange in deinem Kopf trans-sein und hässlich-sein und lächerlich aussehen eine Verbindung hat, dann ist das Transfeindlichkeit. Da gibt es nichts anders zu meinen und nichts anders zu verstehen, weil das ist es, was sie grade versucht in irgendwelchen Untiefen von TikTok-Kommenaren zu rechtfertigen. Dass ihre Community ja wisse, dass sie keine Probleme mit schwulen oder Trans-Menschen habe“, so die Worte von Phenix. Am Schluss des Videos fügt sie noch hinzu: „Ich bin es leid, dass ich immer mehr Cis-Frauen auf Social Media sehen muss, die trans-sein und hässlich-sein miteinander in Verbindung bringen“.

Pamela Reif entschuldigt sich öffentlich

Natürlich ging der Shitstorm nicht spurlos an Pamela vorbei. Die Influencerin löschte daraufhin das Video. Vor wenigen Stunden postete die Influencerin nun ein neues Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie sich öffentlich für ihre Aussage entschuldigt. „Was ich gestern gesagt habe, tut mir von Herzen leid und ich bin mir bewusst, wie falsch es war“, sagt sie. Die sportbegeisterte 26-Jährige erklärt: „Offen gesagt wusste ich nicht, dass das Wort ‚Transe‘ nicht als Kurzform für transgender Person, sondern als Beleidigung gilt. Und ich habe den Fehler jetzt blöderweise sehr öffentlich gemacht.“

Doch sie habe daraus gelernt und gibt zu, dass die Aussage „einfach nur dumm“ gewesen sei. „Das hätte ich mit meinem Wissensstand, mit meinem Alter und mit meiner Reichweite definitiv wissen müssen. Das zeigt auch, dass ich […] mich viel mehr mit diesen Thematiken befassen muss“, so Pamela. Die Influencerin hoffe nun aber, dass ihre Unwissenheit zumindest ein Anstoß für mehr Aufklärung ist.