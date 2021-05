Nicht jeder hat ein Händchen für Fashion und den richtigen Style. Es gibt aber drei Sternzeichen, denen man absolut nichts vormachen kann, wenn es um coole Outfits und angesagte Trends geht.

Denn sie wissen ganz genau, was gerade IN ist und welcher Style am besten zu ihnen passt. Diese drei Tierkreiszeichen sind echte Fashionistas!

Waage

Die Waage hat definitiv Style! Sie weiß ganz genau, was ihre Persönlichkeit am besten unterstreicht und welche Outfits einfach perfekt zu ihr passen. Sie ist erst dann zufrieden, wenn sie ihre kreative Ader vollständig ausleben kann. Und deshalb erfindet sie sich und ihren Kleidertil stets neu. Zudem hat sie unter den Sternzeichen das beste Gespür dafür, Kleidungsstücke gekonnt und erfolgreich miteinander zu kombinieren. Ihren Freunden steht die Waage beim Thema Mode immer mit Rat und Tat zur Seite.

Löwe

Auch der Löwe zählt zu den stylishen Sternzeichen. Denn ihm ist sein äußeres Erscheinungsbild sehr wichtig. Er genießt die Aufmerksamkeit seiner Freunde und steht gern im Rampenlicht. Dabei möchte er natürlich auch immer perfekt gestylt sein. Er setzt dabei auf elegante Kleidungsstücke. Ein billiges Kleid oder einen Rock im Sale zu kaufen, kommt für den Löwen nicht infrage. Als Fashionista setzt er stets neue Trends und möchte sein Selbstbewusstsein in seinem Kleidungsstil widerspiegeln.

Skorpion

Der Skorpion sticht in der Fashion-Szene vor allem durch seine Individualität hervor. Er will sich nicht wie jeder andere kleiden und stattdessen lieber gegen den Strom schwimmen. Mit seinem einzigartigen Style gelingt es ihm, sein Umfeld stets zu beeindrucken. Er zeigt Mut und Experimentierfreudigkeit, wenn es um seinen Style geht. Seine Kleidung kauft er meist in Boutiquen und Vintage-Shops. Mit seinem Mix aus Glamour und Getragenem kreiert der Skorpion seine ganz eigene exklusive Modewelt.