Blau, Grün, Braun oder Grau – Unsere Augenfarbe verrät sehr viel über unseren Charakter und wie wir uns gegenüber anderen verhalten.

Das sagt deine Augenfarbe über dich aus:

Blaue Augen

Menschen mit blauen Augen sind unglaublich fröhliche und kommunikative Menschen. Sie fühlen sich erst richtig wohl, wenn sie in Gesellschaft sind und sich mit anderen unterhalten können. Außerdem sind sie auch die besten Freunde. Denn sie wissen einfach immer was sie sagen müssen, um einen aufzumuntern. Sie helfen aber nicht nur gerne anderen, sondern punkten auch durch ihre innere Stärke und Ausdauer. Wenn diese Menschen ein Ziel erreichen wollen, dann schaffen sie das auch. Egal, wie schwer der Weg dorthin ist.

Braune Augen

Braun ist die häufigste Augenfarbe der Welt. Und sie begleitet einige positive Eigenschaften. Menschen mit braunen Augen sind besonders kreativ und zuverlässig. Deshalb sind sie auch oft als Problemlöser bekannt. Denn diese Menschen haben immer eine Idee und Lösung parat. Allerdings haben sie auch eine sehr scheue Seite. Oft ziehen sie sich zurück und lassen nur ungern jemanden an sich heran. Sobald sie verletzt wurden, ist es schwer, ihr Vertrauen wieder zugewinnen.

Grüne Augen

Menschen mit grünen Augen werden oft als sexy und verführerisch bezeichnet. Sie sind meistens im Reinen mit sich und ihrem Körper und strotzen vor lauter Selbstbewusstsein. Menschen mit grünen Augen sind allerdings auch oft sehr widersprüchlich: Sie können dominant, aber auch schüchtern sein, sich unberechenbar verhalten und trotzdem unglaublich geduldig sein. Und sie sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Gefühle zu zeigen. Dennoch sind sie trotzdem extrem starke Menschen. Wegen all der Gegensätze ist es auch besonders schwer, Menschen mit grünen Augen einzuschätzen.

Graue Augen

Menschen mit grauen Augen sind besonders schwer zu durchschauen. Was sie jedoch alle gemeinsam haben ist, dass sie unglaublich zielstrebig und ehrgeizig sind. Egal, was sie machen, sie machen es mit 110 Prozent. Allerdings scheinen sie sich für die ganze Welt zu interessieren. Deshalb wirken sie oft sehr sprunghaft und unausgeglichen. Das täuscht aber, denn meistens wissen sie genau, was sie tun. Denn in Wahrheit haben sie immer einen genauen Plan und machen nichts ohne Grund.