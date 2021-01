Das allseits beliebte Leopardenmuster bekommt Konkurrenz! Ein frisches Muster drängt sich nämlich gerade an die Accessoire-Front und sorgt für mächtigen Wirbel bei Fashionistas. Der Zebra-Print ist auf der Überholspur und der neue Taschentrend schlechthin.

Animalprints sind mal mehr mal weniger beliebt. In regelmäßigen Abständen wechseln sich Leo-, Schlangenmuster und Co. ab und bringen optisch unsere wilde Seite zum Vorschein. Jetzt ist das Zebramuster an der Reihe und pimpt unseren Winterlook auf.

So trägt man das Muster:

Als Statement

Taschen dienen schon lange nicht mehr als Mittel zum Zweck. Sie sind Accessoires, die einen ganzen Look bestimmen, vor allem wenn sie ein auffälliges Muster haben. Zebra-Bags kommen am besten zur Geltung, wenn das Outfit minimalistisch ist. Auch wenn nur im Miniaturformat, sie setzen ein cooles Statement.

Tasche in Satinoptik von Bershka, € 15,99

Henkeltasche im Zebramuster von Guess, € 115

Als Powerkombi

Modemutige gehen einen Schritt weiter und kombinieren den Taschentrend mit einer Knallfarbe. Der Schwarz-Weiße Zebraprint gepaart mit einem kräftigen Farbton geben dem Look einen modernen Touch. Dank der Streifenoptik und der dezenten Farbwahl bleibt das Muster dezent und lässt das Outfit trotzdem chic wirken.

Baguette-Bag aus Leder von Mango, € 39,99