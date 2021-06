Der Festival-Sommer hat lange auf sich warten lassen. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr auf all das, was er uns zu bieten hat. Worauf wir auf jeden Fall hinfiebern dürfen, sind die Festival-Beauty-Trends, die uns letztes Jahr verwehrt geblieben sind. Spoiler Alert: Eyeliner spielen dabei die Hauptrolle.

Wir haben uns die tollsten Eyeliner-Trends angeschaut, damit ihr euch schon vorab für euren Festival-Sommer inspirieren lassen könnt.

Festivals 2021 stehen ganz im Zeichen des Eyeliners

Diesen Sommer muss vor allem eins her: Farbe und abstrakte Formen. Endlich ist die Freiheit wieder zum Greifen nah und das unterstreichen wir diesen Sommer mit tollen Farb- und abstrakten Formhighlights in unseren Gesichtern. Schließlich wollen wir unseren Enthusiasmus auch sichtbar nach außen tragen. Das Tolle an Festivals: Es ist alles erlaubt und nichts ist zu viel! Wir können uns also so richtig austoben. Und liebe Mädels, das werden wir auch, nicht wahr? Dieses Jahr steht der Festival-Make-up Trend ganz im Zeichen der crazy Lidstriche. Wir müssen den letzten Sommer kompensieren und das geht nicht anders als mit der Manifestierung von abstrakter Kunst in unseren Gesichtern. Dieses Jahr gilt: Keine falsche Bescheidenheit bitte! Und wir zeigen euch wie’s geht.

So tragen wir den Look:

1. Bunte Eyeliner in Kombination außergewöhnlichen Formen

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Nicht nur unser Lidschatten kann uns große Augen zaubern, sondern auch ein toller farbiger Lidstrich. Und den müssen wir nicht wie gewohnt auftragen. Das macht das Ganze ja noch viel aufregender. Wie wäre es zum Beispiel mit hellblauem Lidschatten und dunkelblauen Details im inneren Augenwinkel? Die bunten Akzente könnt ihr ganz einfach mit einem Eyeliner setzen und so jeden Look zum absoluten Hingucker machen.

Falls euch noch der passende Eyeliner in eurem Beautykästchen fehlt: Die Eyeliner-Stifte von 3ina sind in jeder knalligen Farbe für 12,95 Euro bei Zalando erhältlich. Mit ihnen lassen sich geometrische Linien ganz einfach zeichnen und damit auch die außergewöhnlichsten Looks für das nächste Festival kreieren. Dazu ist die Eyeliner-Serie noch vegan und nachhaltig.

2. Schwarzer, geschwungener Lidstrich mit Stilbruch

Wer es dann doch nicht so bunt mag, kann sich mit schwarzem Eyeliner abstrakte Linien um die Augen malen. Abstrakte Formen finden wir nur bei Gemälden von Kandinsky? Falsch gedacht! Diesen Sommer machen wir unsere Augen zum Ort des Geschehens. Dafür braucht ihr nur eine feine Eyeliner-Filzspitze, damit die Linien auch wirklich präzise werden. Richtig cool finden wir diesen Look:

Der perfekte Eyeliner für diesen Look ist zum Beispiel der Diorshow Colour Graphist von Dior, der nämlich gleich zwei Enden hat. Mit der Filzspitze lässt sich ein ganz präziser Strich auftragen. Die Kajalspitze in Gold oder Silber eignet sich perfekt zum Aufhellen der Augen und zum Setzen kleiner Akzente. Das Wichtigste für jedes Festival: Er ist wasserfest und langanhaltend. Erhältlich unter anderem bei Douglas für etwa 36,95 Euro.

3. Mit tiefstem Schwarz umrandete Augen

Zugegeben, jede von uns hat doch eine Seite, die sie vor anderen eher zurückhält. Langsam wird es aber mal wieder Zeit, dass sich diese vernachlässigte Seite unserer vielfältigen Persönlichkeit den Weg nach außen bahnt. Und dafür bietet das Festivalgelände die perfekte Parallelwelt. Dieser Look ist für all diejenigen, die ihre wilde Seite heimlich in ihrer Punk-Playlist auf Spotify ausleben. Mit diesem Augen-Make-up-Trend verbildlicht ihr das Tor zu eurer punkigen Seele auf die coolste und stylischste Art und Weise. Dafür umrahmen wir unsere Augen mit einem wasserfesten Augenkonturenstift mit weicherer Textur. So wirken sie stilvoll aber gefährlich zugleich – ein echter Festival-Hingucker!

Den Look könnt ihr zum Beispiel ganz easy mit dem STYLO YEUX von Chanel für 27 Euro nachstylen. Falls ihr doch mehr Farbe wollt: Den Eyeliner von Chanel gibt es auch noch in vielen weiteren Farben.