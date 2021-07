Es gibt Menschen, die einfach nicht ruhig sitzen können und ständig neue Abenteuer erleben wollen. Sie sind regelrecht süchtig nach Adrenalin und Nervenkitzel und testen ein verrücktes Hobby nach dem anderen.

Oft hängt das mit dem Sternzeichen zusammen. Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen lieben verrückte Abenteuer.

Schütze

Der Schütze sucht sich ständig neue Abenteuer. Er liebt die Abwechslung und genießt es, seine Freiheiten voll auszukosten. Dabei überschreitet er auch gerne mal Grenzen, denn ihm macht nichts mehr Spaß, als zu provozieren und on the edge zu leben. Der tägliche Nervenkitzel gehört für dieses Sternzeichen einfach dazu. Das ist wohl auch der Grund, warum viele Schützen so erfolgreich sind. Sie ziehen ihr Ding durch und die Meinung anderer ist ihnen dabei völlig egal!

Löwe

Auch der Löwe ist total süchtig nach Nervenkitzel und aufregenden Erfahrungen. Er kann einfach nicht still sitzen und muss ständig neue Dinge erleben. Er hat Hobbys wie Fallschirmspringen, Motorradfahrern oder Bungee-Jumpen – je verrückter, desto besser! Dieses Sternzeichen lebt einfach vom Adrenalinrausch. Und weil der Löwe ja bekanntlich gerne im Mittelpunkt steht, macht es ihm doppelt Spaß vor anderen mit seinen extremen Hobbys anzugeben.

Skorpion

Der Skorpion liebt Herausforderungen und braucht es, hin und wieder Grenzen zu überschreiten. Der Nervenkitzel hilft ihm dabei, sich selbst zu spüren und richtig lebendig zu fühlen. Meist holt er sich diesen Rush durch verrückte Urlaubsabenteuer oder extreme Hobbys, wie Bergsteigen in schwindeligen Höhen oder Tiefseetauchen. Er lässt sich einfach treiben und probiert ständig neue Dinge aus. Sein Motto: Alles kann, nichts muss!