Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Das Model Barbara Palvin und der Schauspieler Dylan Sprouse haben sich nach rund fünf Jahren Beziehung tatsächlich verlobt. Das gab das sympathische Power-Couple nun selbst bekannt.

Und Überraschung: die zwei sind bereits seit einigen Monaten verlobt.

Barbara Palvin und Dylan Sprouse haben sich verlobt

Immer wieder machten in der Vergangenheit Gerüchte die Runde. Jetzt ist es endlich fix! Das Model Barbara Palvin und der Schauspieler Dylan Sprouse haben sich tatsächlich verlobt. Und das sogar schon vor einiger Zeit. Das verrät das Couple nun in einem Interview mit V Magazine. Demnach hat Dylan seiner Liebsten bereits im September 2022 die Frage aller Fragen gestellt. „Wir hatten nicht unbedingt das Bedürfnis, mit der Öffentlichkeit völlig transparent über unsere Verlobung zu sprechen“, erklärt Dylan.

Außerdem geben sie im Gespräch sogar einige Details zur anstehenden Hochzeit preis: Diese wird nämlich in Barbaras Heimat Ungarn stattfinden: „Ich freue mich darauf, diese Seite von mir zu zeigen und meine Kultur vorzustellen, die Orte, an denen ich aufgewachsen bin“, freut sich die Blondine. Dazu teilt das Victoria’s Secret Model die freudige Nachricht auch auf ihrem Insta-Account. „Sprouse to be“, kommentiert sie zu einem Clip in dem man ihren Verlobungsring bestaunen kann.

Gerüchte um Verlobung machten im März die Runde

Schon Anfang März heizten der 30-Jährige und das Victoria’s Secret Model beim „Mammoth Film Festival“ die Verlobungsgerüchte an. Dort wurde Barbara nämlich mit einem auffälligen Ring am Finger gespotted. Kurz darauf meldete sich dann eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der beiden zu Wort und bestätigte gegenüber US-Medien, dass die zwei Stars den Schritt vor den Traualtar wagen wollen.

Das Paar ärgerte sich über die vielen Spekulationen und Berichte. So erklärt Barbara in dem neuen Interview: „Als einige Leute die Information preisgaben, dass wir uns verlobt hatten, meinte unser PR-Team: ‚Hey, also solltet ihr vielleicht einen Post machen oder mit diesem Magazin oder mit diesem Magazin reden‘“, erinnert sie sich. „Das hat mich wirklich geärgert.“ Sie sei aber sehr froh, dass sie es letztendlich nun auf ihre „Art und Weise gemacht“ haben.

Seit fünf Jahren ein Paar

Dylan und Barbara haben sich im Jahr 2017 bei einer Party kennenglernt. Anfang 2018 wurden die zwei ein Paar, nachdem der Schauspieler ganz frech in die DMs des Models geslidet ist. Das erzählte das Couple bereits in einem früheren Interview mit dem W Magazine. „Ich sagte: ‚Hey, ich weiß nicht, ob du schon lange in New York bist, aber wir sollten zusammen abhängen, wenn du willst. Hier ist meine Nummer.‘ Und sie hat mir sechs Monate lang nicht geantwortet“, erzählte Dylan. „Ich habe mir Zeit gelassen. Ich wusste, dass ich zu der Zeit nicht gut drauf war“, sagte das 29-jährige Model. Im August 2018 machten sie ihre Beziehung dann Instagram-official. Es war ein langsamer Start, aber jetzt sind die beiden offenbar unzertrennlich und wollen den Bund fürs Leben schließen. Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, ist nicht bekannt.