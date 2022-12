Während manche Menschen ihre Hochzeit bereits seit ihrer Kindheit planen, legen andere weniger Wert auf eine Eheschließung. Sie möchten lieber frei bleiben und sich alles offen halten. Selbst, wenn sie mega happy in ihrer Beziehung sind, werden manche Sternzeichen vermutlich nie heiraten. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese Tierkreiszeichen glauben nicht an die Ehe.

Widder

Das Feuerzeichen lebt gerne in seiner eigenen Fantasiewelt und fühlt sich von anderen oft nicht richtig verstanden. Widder-Geborene sind zwar unglaublich romantisch, tendieren jedoch auch dazu, sich schnell eingeengt zu fühlen. Auch wenn sie happy in einer Beziehung sind, können sie ihre freigeistige Art nie ganz ablegen. In einer Hochzeit sehen sie Konfliktpotenzial und bleiben deshalb lieber unverheiratet.

Löwe

Auch die selbstbewussten Löwen brauchen ihre Freiheit und können sich nur schwer auf andere Menschen einlassen. Dadurch fühlt sich das Sternzeichen schnell eingeschränkt und beendet lieber die Beziehung. Außerdem genießen Löwen Aufmerksamkeit. Würde das Sternzeichen sich also dazu entscheiden, für immer mit einer Person zusammenzubleiben, hätte er auch Angst davor, nicht mehr ganz so oft im Mittelpunkt zu stehen. Bedeutet: Beziehungen für die Ewigkeit sind laut Horoskop nichts für Löwen und vor dem Traualtar bekommen sie Angstschweiß.

Zwillinge

Okay, Zwillinge sind grundsätzlich einfach extrem skeptisch, was die Ehe angeht. Sie sind der Meinung, dass sowieso jede Ehe wieder geschieden wird, warum also überhaupt heiraten?! Außerdem haben sie ein rebellisches, wechselhaftes Wesen, was eine Beziehung mit ihnen manchmal zu einer Herausforderung macht. Und auch wenn die Beziehung schon viele Jahre hält, mag es dieses Sternzeichen lieber unkonventionell. Denn die Liebe muss nicht zwingend mit einer Unterschrift besiegelt werden.