Frankreich feiert einen (weiteren) Meilenstein in Sachen Verhütung. Künftig bekommen Französinnen und Franzosen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren Kondome kostenlos in der Apotheke. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron nun an.

Die Sexualerziehung müsse laut dem Staatschef allerdings noch viel besser werden.

Kondome in Frankreich für junge Menschen bald kostenlos

Beim Thema Verhütung gehört Frankreich zu den absoluten Vorreitern. Die Anti-Baby-Pille ist für junge Leute in Frankreich schon seit knapp einem Jahr kostenlos. Auch die Pille danach soll dort ab 2023 für alle Altersgruppen gratis sein. Jetzt will der Staat seine Unterstützung aber noch weiter ausbauen. So sind Kondome in Frankreich für junge Leute bald gratis erhältlich!

Ab dem 1. Januar sollen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren Kondome in der Apotheke kostenlos bekommen. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron laut der Zeitung „Libération“ bei einer Veranstaltung zur Jugendgesundheit nun an. „Das ist eine kleine Verhütungsrevolution.“, so der Staatschef.

Macron thematisiert HPV-Impfpflicht

Aber auch, wenn Frankreich in Sachen Verhütung bereits eine Vorreiterrolle einnimmt, zeigt sich Macron reflektiert. Denn was die Sexualerziehung angeht, sei Frankreich in diesem Bereich „nicht gut“. Der Staatschef erklärt: „Die Realität ist sehr, sehr weit von der Theorie entfernt. Wir müssen unsere Lehrer in diesem Bereich besser ausbilden, wir müssen sie wieder sensibilisieren“. Denn für Macron steht fest, dass die Sexualgesundheit junger Leute ein äußerst wichtiges Thema ist.

Der Präsident sprach dabei insbesondere die Impfung von Teenagern gegen Infektionen mit humanen Papillomaviren (HPV) an. Auch eine Impfpflicht schloss er nicht aus. Humane Papillomaviren zählen zu den häufigsten sexuell übertragbaren Erregern. Eine HPV-Infektion kann Krebserkrankungen vor allem am Gebärmutterhals, aber auch in Mund und Rachen auslösen. Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr hier.