Großer Jubel am Hollywood „Walk of Fame“: Vor Hunderten Fans enthüllte der frühere Teenie-Schwarm Zac Efron am Montag seinen Stern auf dem berühmten Bürgersteig. Bei der Zeremonie dankte der Schauspieler außerdem seinem verstorbenen Kollegen Matthew Perry.

Zac Efron nahm seine Eltern und seinen Bruder zur Zeremonie mit.

Zac Efron bekommt seinen Hollywood-Stern

Ein besonderer Tag für den früheren Teenie-Schwarm Zac Efron: Er enthüllte gestern seinen Hollywood-Stern am berühmten „Walk of Fame“. Es ist wohl DER Traum eines jeden Schauspielers, der jetzt für Zac Efron wahr geworden ist. Vor hunderten Fans und zahlreichen Fotograf:innen präsentierte sich der 36-Jährige mit einem strahlenden Gesicht. Bei der Zeremonie begleiteten ihn unter anderen seine Eltern, sowie sein Bruder. Ein wohl unvergesslicher Moment für die ganze Efron-Family, aber auch seine Fans. Ein Video davon findet ihr hier.

Mit seiner unvergesslichen Rolle als junger Basketballer Troy Bolton in dem Fernsehmusical „High School Musical“ feierte Efron als Teenager 2006 seinen Durchbruch. Er wurde zum Teenie-Schwarm von vielen und arbeitete sich in seiner Karriere als Schauspieler Step by Step hoch. Der heute 36-Jährige war in erfolgreichen Komödien wie „Bad Neighbors“ oder „Dirty Grandpa“ zu sehen. Die Liste an Filmen, in denen Zac Efron zu sehen ist, ist mittlerweile ziemlich lang. Mitte Dezember kehrt er übrigens mit dem Film „The Iron Claw“ zurück auf die Kinoleinwand.

Efron gedenkt Matthew Perry in seiner Ansprache

Bei der Zeremonie erinnerte sich der Hollywood-Star an seinen Schauspiel-Kollegen Matthew Perry zurück, der erst im Oktober im Alter von nur 54 Jahren gestorben ist. Die beiden verbrachten während der Dreharbeiten zur Komödie „17 Again – Back to High School“ viel Zeit zusammen. In seiner Ansprache sagte Efron, dass Perry ihm gegenüber „so nett und großmütig“ war. Das habe ihn damals sehr motiviert und seine Karriere vorangebracht. Daher wollte er seinem verstorbenen Kollegen an diesem besonderen Tag danken.