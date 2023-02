Es gibt Menschen, die sind super selbstbewusst und überzeugt von sich selbst. Und dann gibt es jene, die sich – und zwar nur sich – lieben. Ihre fast schon narzisstische Ader ist dermaßen ausgeprägt, dass es ihnen schwerfällt, andere an sich heranzulassen.

Auf welche Tierkreiszeichen diese Eigenschaft besonders zutrifft, lest ihr hier.

Wassermann

Der innere Kampfgeist des Wassermannes nimmt hin und wieder Überhand und bringt ihn in erfolgreichen Situationen unbewusst dazu, sich selbst mehr zu bewundern, als man erwarten würde. Auch wenn es sich für ihn in dem Moment absolut natürlich und richtig anfühlt, sind die Personen in seinem Umfeld schnell abgeschreckt von diesem Verhalten. Nicht selten werden Wassermänner daher auch als eingebildete Tierkreiszeichen abgestempelt, die sich selbst mehr lieben, als es angemessen wäre.

Löwe

Stolz ist der zweite Vorname eines jeden Löwen. Denn das Tierkreiszeichen weiß, was es kann und wie es bei anderen ankommt. Eine Eigenschaft, die er selbst wohl am meisten an sich schätzt. Daher fällt es dem Löwen auch nicht schwer, andere in Sekundenschnelle um seinen Finger zu wickeln und das zu bekommen, was er möchte. Dabei hat er nur eines im Sinn: Wie er sich selbst dabei fühlt. Auf die Gefühle von anderen achtet er absolut nicht, dafür ist es ihm viel zu wichtig, dass er selbst am besten wegkommt.

Schütze

Wer die harte Schale der Schützen knackt, der hat Glück! Denn das kommt normalerweise nur sehr selten vor. Das Sternzeichen lässt nämlich keinen so schnell an sich heran, denn es befürchtet, niemand könnte ihm das Wasser reichen. Aufgrund von verschiedenen Erlebnissen in der Vergangenheit, ist sich der Schütze zudem ziemlich sicher, dass es nur eine einzige Person gibt, die er richtig lieben kann. Und das ist er selbst. Von anderen wird das Sternzeichen daher oft auch als egoistisch wahrgenommen, doch damit kann es ganz gut leben.