Für manche Sternzeichen ist es keine große Hexerei zu merken, wenn etwas nicht stimmt. Sie haben die magische Gabe, andere Menschen zu durchschauen und verfügen über eine ausgeprägte Intuition. Diesen Menschen kann man nichts vormachen.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen scheinbar Gedanken lesen können.

1. Fische

Wir wissen doch alle, dass Fische sehr sensibel und einfühlsam sind. Sie ahnen aber auch direkt, wenn etwas Schlimmes im Anmarsch ist, jemand lügt oder Hilfe benötigt. Man könnte sagen: Fische haben einen sechsten Sinn. Für das Tierkreiszeichen ist es eine Leichtigkeit zu erahnen, was Menschen während einem Gespräch wirklich sagen wollen und durchschauen diese sehr leicht. Wer möchte nicht mit einem Fisch befreundet sein?

2. Waage

Die Waage strebt nach Balance und liebt die Harmonie. Oberste Priorität des Luftzeichens ist ein friedliches Miteinander. Alles was negative Energy spreaded, ist in der Umgebung der Waage nicht Willkommen. Daher haben Fische und Waagen die gleiche magische Gabe: Gedanken lesen. Das Sternzeichen weiß genau, was seine Freund:innen brauchen und haben ein Gespür dafür, wenn etwas Faules in der Luft liegt. Genau diese Libra-Energy brauchen wir in unserem Leben!

3. Wassermann

Auch der Wassermann gilt als Gedankenleser. Das Sternzeichen steigert sich in seiner Rolle als Gedankenleser so stark hinein, dass er oftmals sogar ein bisschen zu beschäftigt damit ist, die Gefühle und Situationen von anderen zu deuten. Gleichzeitig aber auch eine richtig gute Eigenschaft, denn wenn es um die Liebsten des Wassermannes geht, steht er ihnen sofort bei. Er merkt recht schnell, wenn dicke Luft im Raum ist und das, ohne direkt mit ihm zu kommunizieren. Auf dieses Tierkreiszeichen kannst du dich also immer verlassen, denn der Wassermann achtet auf dein Wohlbefinden – dank seiner ausgeprägten Intuition.