In den USA sorgt nun ein ungewöhnlicher Sport-Unfall für Aufsehen. Denn für eine 36-jährige Frau endete ein eigentlich harmloses Training im Fitnessstudio tödlich. Sie stürzt auf dem Laufband und schlägt sich den Kopf am Gerät an.

Im Krankenhaus konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Frau stürzt auf Laufband und stirbt

Dass einige Sportarten durchaus gefährlich werden können, ist bekannt. Das Training im Fitnessstudio zählt aber normalerweise nicht gerade dazu: Doch einer Frau aus den USA wurde dort nun ein ganz bestimmtes Sportgerät zum Verhängnis. Und zwar das Laufband. Wie mehrere US-Medien derzeit berichten, stürzte die 36-jährige Vierfach-Mutter Delrie Rosario so ungünstig, dass sie starb. Doch wie konnte es überhaupt zu dem folgenschweren Sturz kommen?

Fast täglich besuchte Delrie das Fitnessstudio „LA Fitness“ in Los Angeles. Vergangene Woche kam es dann bei einem Trainung auf dem Laufband zu dem Unglück. Sie stürzt plötzlich vom Laufband und schlägt sich dabei den Kopf an. Besonders schlimm: ihre Schwester Marissa Woods musste den tragischen Unfall mit ansehen. Die zwei Schwestern hätten laut Bericht fast täglich gemeinsam in dem Gym trainiert. Geschockt erzählt Marissa gegenüber KIRO-7 News: „Wir haben doch nur trainiert.“

Gym-Besucherin versuchte das Gerät zu stoppen

Laut des Berichts habe Marissa bemerkt, dass ihre Schwester wohl mit der Geschwindigkeit zu kämpfen hatte. Die 36-Jährige scheiterte offenbar bei dem Versuch, das Gerät zu stoppen. „Sie versuchte, das Gerät zu verlangsamen. Ich dachte, sie hätte vielleicht nur einen Schritt verpasst. Dann brach sie plötzlich zusammen und traf mit dem Kopf auf das Gerät“, schildert Marissa den Unfall.



„Ich schrie nach Hilfe. Ich fragte, ob irgendjemand Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrscht. Irgendjemand, bitte helft!“, beschreibt die Schwester die schrecklichen Momente nach dem Unglück. Einige Gym-Besucher seien daraufhin zu Hilfe geeilt. „Einige Sportler kamen herüber, nachdem ich um Hilfe gerufen hatte, aber kein einziger Angestellter von LA Fitness half. Ich denke, sie waren geschockt“, fügte sie hinzu.

Im Krankenhaus für tot erklärt

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen blieb Delrie nach dem Sturz bewusstlos. Sie wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, doch für die Fitnessstudio-Besucherin kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzte konnte die 36-Jährige nur noch tot erklären. Obwohl es in den USA jedes Jahr Tausende von Laufbandverletzungen gibt, sind Todesfälle äußerst selten. Woran genau Delrie starb ist derzeit nicht bekannt. Auch das Studio selbst, hat sich bislang noch nicht zu dem Unglück geäußert.

In dem Interview betont Marissa nun, dass ihre Schwester „das größte Herz“ hatte und dass sie es nun jemand anderem schenke werde. Die 36-jährige Mutter war Organspenderin und soll dadurch noch weiteren Menschen das Leben retten.