Gleich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken bringt eigentlich nur Vorteile mit sich und tut mehr für den Körper, als du dachtest. Diese drei Dinge passieren, wenn du morgens ein Glas Wasser trinkst:

1. Deine Verdauung wird angeregt

Besonders für alle, die am liebsten zuhause ihr Geschäft verrichten, ein nicht unwesentlicher Punkt. Wenn du morgens gleich nach dem Auftsehen ein Glas warmes Wasser trinkst, bringst du deine Verdauung in Schwung und kannst den großen Klogang mit ein bisschen Glück schon in der Früh abhaken.