Niemand mag es kritisiert zu werden, doch manchmal ist eine konstruktive Kritik genau das, was man braucht. Einige Menschen übertreiben es allerdings und kritisieren einfach alles und jeden.

Diese drei Tierkreiszeichen lieben es andere Menschen zu kritisieren:

Skorpion

Der Skorpion ist der geborene Kritiker. Er selbst ist unglaublich ehrgeizig und sogar etwas machtgierig. Deshalb kann er es nicht verstehen, wenn die Menschen in seiner Umgebung nicht genauso hart arbeiten wie er. Anstatt sich dann aber einfach auf sich selbst zu konzentrieren, kritisiert der Skorpion dann die Menschen, die ihm nahestehen. Außerdem ist er penibel genau! Sobald eine einzige Sache nicht an seinem Platz steht, hagelt es bei ihm Kritik.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein echter Workaholic. Sie arbeitet hart und hat deshalb auch schon den ein oder anderen Erfolg erlebt. Deshalb ist sie auch eine Perfektionistin und liebt es ständig recht zu haben. Diese Kombination führt dazu, dass die Jungfrau immer alle kritisiert, die nicht ihrer Meinung sind. Sie weiß es einfach immer besser! Ihr Perfektionismus ist im Arbeitsalltag ein Segen, doch im Privatleben ein Fluch. Der Wunsch andere wegen herumliegenden Geschirr oder anderen Dingen zu kritisieren ist bei ihr einfach viel zu groß.

Steinbock

Der Steinbock verliert sich oft in einem Tunnelblick. Dann gibt es für ihn keine Grautöne mehr – Nur schwarz oder weiß. Diese engstirnige Eigenschaft macht ihn auch zu einem starken Kritiker. Sobald etwas nicht in seine Vorstellung passt, wird es so lange kritisiert und hinterfragt, bis es so funktioniert, wie der Steinbock es möchte. Dafür gibt es nur eine große Ausnahme: Sein Freundeskreis ist dem Steinbock heilig. Niemals würde er seine engsten Vertrauten wegen einer anderen Meinung kritisieren.