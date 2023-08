Dass die Fans von Taylor Swift aka ihre Swifties auch extreme Maßnahmen ergreifen, um ihrem Idol näher zu kommen, wissen wohl alle, die sich mit dem Popstar auseinandersetzen. Doch eine neue Aktion spaltet jetzt die Fan-Community.

Denn der Aufmarsch zur Hochzeit von Taylors Produzenten Jack Antonoff schockt einige Fans.

Taylor Swift wird bei Probedinner von Fans belagert

Es sollten eigentlich nur positive Nachrichten sein: Jack Antonoff und die Schauspielerin Margaret Qualley haben sich in New Jersey das Ja-Wort gegeben. Und zwar umgeben von ihren engsten Freunden und Familie, inklusive Feierlichkeiten und traditionellem Rehearsal-Dinner. Doch da gibt es einen Haken. Denn als Produzent arbeitete Jack Antonoff an den letzten fünf Alben von Taylor Swift und ist einer ihrer engsten Vertrauten. Sie durfte dementsprechend an seinem großen Tag nicht fehlen.

Und das vermuteten auch die Swifties aka die Superfans von Taylor Swift. Eine Gelegenheit, die sich viele nicht entgehen lassen wollten und deshalb die Reise nach New Jersey wagten. Denn sie waren sich sicher: Taylor wird hier bestimmt dabei sein. Und um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen, ist ihnen ein Ausflug offenbar wert. Unzählige Fans erschienen deshalb zu dem Rehearsal Dinner von Jack und Margaret und warteten vor dem Restaurant, um einen Blick auf Taylor zu erhaschen.

Ein Vorhaben, das ihnen gelang. Denn neben Superstars wie Channing Tatum und Zoe Kravitz erschien auch Taylor zu der Hochzeitsprobe. So richtig happy über die Anwesenheit der unzähligen Fans schien aber niemand zu sein. Schließlich musste die Polizei informiert werden, die die Straße um das Restaurant absicherte. Aus einem gemütlichen Rehearsal Dinner zur Feier von Jack und Margaret wurde ein lauter Sprechchor von Fans, die nach Taylor Swift kreischten.

„Ich habe so etwas seit Prinzessin Diana nicht mehr gesehen.“

Szenen, die jetzt sogar unter den Swifties für geteilte Meinungen sorgen. Denn online verurteilen viele Fans des Superstars die Aktion. Als Videos von dem Abend online erscheinen, kommentieren viele nämlich, dass sie die Fans nicht verstehen können. „Diese Leute sind ekelhaft. Wenn sie sich um sie kümmern würden und sie respektieren würden, würden sie sie in Ruhe lassen“, schreibt etwa eine Userin. Zwar sehen manche hinter den Fotos und Videos auch die Schattenseite des Ruhms, die mit einem solchen Erfolg einfach einhergeht; für viele geht die Aktion der Fans aber einfach zu weit.

„Stell dir vor du müsstest jeden Tag so leben“, kommentiert etwa ein User das Geschehen. „Ich habe so etwas seit Prinzessin Diana nicht mehr gesehen“, betont ein anderer. Ein User fasst die Situation mit besonders harschen Worten zusammen: „Taylor Swift Fans sind die absolut schlimmsten. Die Straßen zu blockieren, nur damit sie einen Blick auf sie erhaschen können, während sie Jack Antonoffs Rehearsal Dinner ruinieren. Habt ihr wirklich geglaubt, sie würde rauskommen, winken, eine Mini-Eras-Tour an der Straßenecke und ein paar Fotos machen?“

These people are disgusting.



If they cared about her and respected her, they would leave her alone. — Marissa (@DrMarissaKate) August 19, 2023

Taylor Swift: Fans kritisieren andere Fans

Einige Fans kritisieren das Verhalten der Fans insbesondere deshalb, weil Taylor in der Vergangenheit wiederholt darüber gesprochen hat, wie belastend solche Szenen für sie sind. So sprach sie in ihrer Dokumentation „Miss Americana“ etwa offen darüber, wie unangenehm es für sie ist, bei privaten Gelegenheiten von Fans belagert zu werden. Zur Erinnerung: Nach ihrem öffentlichen Streit mit Kanye West stand Taylor wochenlang im Mittelpunkt der Medien und war für Fans und Kritiker:innen das Thema Nummer eins. Am Höhepunkt der Kontroverse zog sich Taylor schließlich komplett aus der Öffentlichkeit zurück und versuchte ein Jahr lang, ihr Privatleben so geheim wie möglich zu halten.

Und auch in ihrer Musik verarbeitet sie immer wieder den Druck, den sie verspürt, wenn Fans an jeder Ecke lauern. In ihrer Single „The Lucky One“ widmete sie sich etwa schon auf ihrem vierten Album „Red“ den Schattenseiten des Ruhms. „Und deine Geheimnisse landen auf der Titelseite der Nachrichten/ Und sie sagen dir, dass du Glück hast, aber du bist so verwirrt/Denn du fühlst dich nicht hübsch, du fühlst dich nur benutzt“, singt sie darin.

Ein Fan kommt online deshalb zu folgendem Schluss: Jene Menschen, die das Event gecrashed haben, können keine Swifties sein. Denn sie „hätten Taylor den Respekt entgegengebracht, den sie verdient, um ihr Leben zu leben.“