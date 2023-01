Am 21. Jänner 2023 ist es endlich wieder so weit: der Neumond erstrahlt auf unserem Himmel. Und für einige Sternzeichen bringt dieser nicht nur einen wunderschönen Nachthimmel, sondern auch einige Veränderungen im Leben.

Denn drei Sternzeichen erhalten durch den Neumond jede Menge Glück.

Wassermann

Der erste Neumond des Jahres steht im Zeichen des Wassermanns. Das bedeutet vor allem eines: das Tierkreiszeichen kann aus dem Neumond jede Menge neue Energie schöpfen. Und diese Energie hilft den Wassermännern jetzt dabei, Entscheidungen zu treffen, vor denen sie sich schon lange Zeit drücken. Sie wissen jetzt endlich ganz genau, was sie wollen und haben auch keine Angst mehr davor, diese Wünsche ganz direkt zu formulieren.

Waage

Und noch ein Luftzeichen kann von dem ersten Neumond profitieren. Denn die Waagen fühlen sich durch die neue Mondphase beflügelt und erkennen: es wird Zeit für einen Neustart. Eine Entscheidung, die sich vor allem auf das Berufsleben der Waagen auswirkt. Denn schon lange spüren sie eine unterschwellige Unzufriedenheit mit ihrer Situation. So richtig wohl fühlen sie sich einfach nicht mehr und wissen: sie könnten – und wollen – noch so viel mehr erreichen. Und jetzt wird es endlich Zeit, diesen Schritt zu gehen. Für manche Waagen bedeutet das, den extremen Weg der Kündigung zu gehen, für andere ein ernstes Gespräch mit dem Chef. So oder so: es folgt Besserung!

Stier

Zu guter Letzt bringt der Neumond auch den Stieren ganz überraschend jede Menge Glück. Und zwar vor allem, wenn es um das Sozialleben der Stiere geht. Denn ganz plötzlich merken die Stiere: sie sind gefragter denn je. Alle wollen etwas mit ihnen unternehmen, fragen sie nach Ratschlägen und Meinungen und wollen am liebsten jede freie Minute mit ihnen verbringen. Ein Spotlight, das die extrovertierten Stiere natürlich in vollen Zügen genießen. Denn ihrem Ego tut eben diese Bestätigung zu Beginn des neuen Jahres extrem gut.