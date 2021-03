Gerade erst durften wir in der zweiten Staffel von “Are You The One?” wieder mit den Singles mitfiebern, ob sie ihr “perfect Match” finden. Jetzt hat RTL eine Überraschung für die Fans: Denn im Sommer kommt eine neue Version der Datingshow mit Realitystars.

Welche Promis genau dabei sein werden, ist aber noch nicht bekannt.

“Are You The One? – Reality Stars in Love” kommt im Sommer

20 Singles in einer Villa und sie alle stellen sich nur eine Frage: Wer von den anderen hier ist der Richtige für mich? In der beliebten Datingshow verbringen zehn Frauen und zehn Männer zwei Wochen miteinander. Im Vorhinein wurden sie befragt, was denn ihr Traumpartner alles können oder haben muss. Zu jedem Teilnehmer gibt es auch einen perfekten Partner, der nach ihren Angaben der Richtige für sie wäre. Im Laufe der zwei Wochen müssen sie dann herausfinden, wer das ist.

Die zweite Staffel der Show wurde gerade ausgestrahlt und auch dieses Mal sorgten die Singles für viele Streitereien, viel Drama und viele Liebeserklärungen. Doch jetzt hat RTL sogar schon die dritte Staffel bestätigt. Doch es kommt noch eine Überraschung: Die Datingshow wird im Sommer auch mit Realitystars gedreht. Bei “Are You The One? – Reality Stars in Love” werden wir Sternchen und Stars sehen, die in zwei Wochen versuchen ihren Traumpartner zu finden.

Noch keine Stars bestätigt

Wann genau die Promi-Version ausgestrahlt wird, hat RTL bis jetzt noch nicht bestätigt. Allerdings dürfen wir uns wohl schon bald darauf freuen. Aber welche Reality-Stars werden in der Show nach ihrem “perfect Match” suchen? Auch das ist derzeit noch ein Geheimnis. Wie hoch die Siegerprämie bei der Realitystars-Variante sein wird, ist noch nicht klar. Aber auch der Promi-Ableger soll insgesamt aus 20 Folgen bestehen.

Alle Folgen von “Are You The One? – Reality Stars in Love” werden auch auf TVNOW verfügbar sein.