Es war wohl einer der denkwürdigsten Momente der diesjährigen Oscar-Verleihung. Denn als Chris Rock einen Witz über Jada Pinkett Smith macht, reagiert ihr Ehemann Will Smith schnell und aggressiv – und verpasst dem Comedian im Live-TV eine Ohrfeige.

Jetzt spricht Chris Rock erstmals über den Moment.

Chris Rock spricht über Oscar-Ohrfeige

Es ist mittlerweile vier Monate her, dass Will Smith für einen DER Fernsehmomente des Jahres sorgte. Denn die Ohrfeige, die er dem Comedian Chris Rock vor laufenden Kameras gab, hatte nicht nur für ihn enorme Konsequenzen, sondern schockierte international. Zur Erinnerung: Chris Rock hatte bei seiner Ansprache zur Verleihung des besten Dokumentarfilms eine Reihe Witze eingebaut; unter anderem scherzte er auch über die Frisur von Jada Pinkett Smith, die eine Glatze trägt.

Der Grund für ihre Glatze: Jada leidet an Alopezie. Doch Chris scherzte über ihr Aussehen und verglich ihre Frisur mit dem Film „Die Akte Jane“, in dem Demi Moore eine Soldatin mit kahlgeschorenem Kopf spielt.

Die darauffolgende Ohrfeige, die Will Smith ihm verpasste – beschäftigt den Comedian offenbar auch noch Monate später. Denn bei einem Auftritt seiner Comedy-Show äußerte sich Chris jetzt erstmals ausführlich zu der Ohrfeige. „Jeder, der sagt, dass Worte weh tun, hat noch nie einen Schlag ins Gesicht bekommen“, scherzt er in einem Teil seines Programmes, in dem es auch um Cancel Culture geht. Doch eines will der Comedian ganz deutlich klarstellen: „Ich bin kein Opfer.“

Hatten die beiden ein klärendes Gespräch?

Ganz im Gegenteil, denn statt über die Ohrfeige zu sprechen und von einem Interview zum nächsten zu gehen, wollte sich der Comedian seiner Arbeit widmen. „Ja, der Scheiß hat wehgetan“, betont er in seinem Programm. „Aber ich habe es abgeschüttelt und bin am nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Ich gehe nicht ins Krankenhaus für einen Papierschnitt.“

Es macht den Anschein, als wolle der Comedian so gut wie möglich mit der Sache abschließen. Eine Einstellung, die er bereits kurz nach der Ohrfeige betonte. Denn bei seinem ersten Auftritt nach den Oscars erklärte der Comedian schon: „Ich habe nicht viel darüber, was passiert ist, zu sagen. Wenn ihr das hören wollt; ich habe eine ganze Show, die ich vor diesem Wochenende geschrieben habe.“ Doch schon damals versprach er: „Ich bin immer noch dabei zu verarbeiten, was passiert ist. Irgendwann werde ich also über diese Scheiße reden. Und es wird ernst und lustig sein.“

Ob es zwischen Chris Rock und Will Smith jedoch auch eine Aussprache gab, wie sich Wills Frau Jada in einer Show wünschte, enthüllt der Comedian jedoch nicht. Doch eines ist klar: die Ohrfeige hat für beide enorme Konsequenzen. Denn der Comedian wird sich dem Moment vermutlich noch in einigen Shows und Interviews stellen müssen. Auch für Will Smith änderte die Ohrfeige einiges in seiner Karriere. Nach seiner öffentlichen Entschuldigung trat der Schauspieler aus der Oscar-Academy aus und darf die kommenden zehn Jahre an keiner Verleihung mehr teilnehmen. Medienberichten zufolge wurden auch zwei seiner Filmprojekte gestoppt.