Das Robert-Koch-Institut in Deutschland meldet nun erstmals mehr Genese als Infizierte. Denn von den insgesamt 120.479 registrierten Coronavirus-Fällen gelten 60.200 als genesen.

Damit liegt die Zahl der Infizierten derzeit bei 57.606 und damit unter den Genesenen. Das meldete das RKI am Sonntag (12. April.)

Mehr Genese als Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Diese Zahl ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland. Denn erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise im Februar meldet das Robert-Koch-Institut, dass die Zahl der Infektionen unter der der genesenen Patienten liegt. Damit gibt es nun neue Hoffnung, der Höhepunkt der Krise könnte damit erreicht sein. Denn in China markierte dieser Zeitpunkt den Moment, in dem die erste Welle der Pandemie überstanden war.

Verzögerung bei Übermittlung der Daten

Ob sich dieser Trend auch in Deutschland fortsetzt, wird sich laut Experten nach Ostern zeigen. Sicherheit dafür gibt es allerdings nicht. Und man müsse nun den weiteren Tagesverlauf der Daten genau beobachten. Denn möglicherweise werde die Zahl der Infektionsfälle jene der Genesene im Laufe des Tages voraussichtlich wieder übertreffen. Grund dafür ist eine Verzögerung bei der Übermittlung der Daten von Ämtern. Behörden weisen darauf hin, dass es nach Ostern zu Nachmeldungen kommen dürfte.

Ausgangsbeschränkungen in Deutschland gelten vorerst bis 19. April

Die Bundesregierung wird nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert noch keinen Termin nennen, an dem es zu einer Lockerung der bestehenden Auflagen kommen könnte. Dafür sei es noch zu früh, sagt Seibert in Berlin. Vorerst gelten die Ausgangsbeschränkungen noch mindestens bis zum 19. April. Während die österreichische Regierung bereits plant, ab 14. April zumindest kleine Geschäfte wieder aufzusperren, will die deutsche Bundesregierung derzeit noch keinen Stichtag für eine Lockerung der Beschränkungen nennen.