Gleich drei neue Männer ziehen in der nächsten Folge in die “Love Island”-Villa. Dabei scheint einer der Drei ein Auge auf Emilia geworfen zu haben. Das gefällt ihrem Ex-Couple Alex aber ganz und gar nicht.

Christian, Leo und Timon sorgen unter den Kandidaten für viel Wirbel.

Drei neue “Love Island”-Männer kommen in die Villa

“Love Island” ist immer für Überraschungen gut. In der letzten Folge wurden die Islanderinnen auf einen Mädelsausflug geschickt und die Jungs durften bei einem echten Männerabend unter sich sein. Doch natürlich gibt es in dieser Show nicht einfach einen ruhigen Abend ohne Überraschungen. Denn auf die Mädels wartet mehr als nur ein entspannter Abend. Gleich drei neue Männer ziehen in die Villa. Christian, Leo und Timon versuchen die Herzen der Mädels höher schlagen zu lassen. Und dabei scheinen sie Erfolg zu haben. Vor allem auf Emilia könnte jetzt endlich eine Erfolgsgeschichte erwarten.

Alex ist nicht begeistert

Dass Emilia doch Interesse an einer der drei neuen “Granaten” haben könnte, scheint Alex ganz und gar nicht zu gefallen. Denn noch vor kurzem war er mit der Blondine ein “Couple”. Doch kurz bevor die neuen Männer in die Villa kamen, hat er sich von der emotionalen Emilia “getrennt”. Deshalb sollte er ja eigentlich kein Problem damit haben, wenn sie sich jetzt anderweitig umsieht? Anscheinend hat er wohl doch Gefühle für Emilia entwickelt…

