Heidi Klum hat sich für ihre GNTM-Kandidatinnen wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn in der kommenden Folge (25. März) müssen sie ein Shooting in schwindelerregender Höhe meistern und bei der Entscheidung über den Catwalk tanzen.

Auch dieses Mal wird Heidi wieder von einem Gastjuror unterstützt. Schauspielerin Valentina Sampaio, die auch schon für Victoria’s Secret gelaufen ist, nimmt die Models dieses Mal genau unter die Lupe.

Beim Shooting geht es hoch hinaus

In der nächsten GNTM-Folge geht es für die Kandidatinnen in schwindelerregende Höhen. Denn sie müssen bei dem Fotoshooting in einen Würfel steigen, der nicht nur in sechs Metern Höhe hängt, sondern auch noch ständig rotiert. “Sobald sich der Würfel dreht, muss man die Angst runterzufallen, oder generell hinzufallen, außer Acht lassen. Wir sind gesichert, es kann gar nichts passieren”, sagt Model-Anwärterin Alex und nimmt die neue Herausforderung gelassen. Ob sich alle so auf die neue Aufgabe freuen, wie sie? Bei Romina ist die Stimmung jedenfalls nicht so gelassen. “Ich habe so Höhenangst, ich bin voll am Zittern, aber ich schaue jetzt nur in die Kamera“, sagt sie. Ob sie ihre Höhenangst überwinden kann und trotzdem ein gutes Foto bekommt?

“High Heels Dance” am Catwalk

Aber nicht nur das Shooting hat es in sich. Auch der Entscheidungswalk bringt die GNTM-Kandidatinnen an ihre Grenzen. “High Heels Dance ist total angesagt. Viele Stars haben das in ihren Musikvideos bereits gemacht. Meine Mädchen stellen sich hier einer Herausforderung, die bereits Künstlerinnen wie Beyoncé und Jennifer Lopez gemeistert haben”, sagt Heidi Klum. Vorher wird eine Choreografie einstudiert. Diesen Tanz müssen sie dann auch auf dem Laufsteg mit High Heels präsentieren. Und Fehler werden nicht toleriert. Denn Gastjurorin Valentina Sampaio ist bekannt für ihre strengen Blicke und ihre harte Kritik. Welches der GNTM-Models wird diesen Walk souverän meistern und bei wem liegen die Nerven blank? Spätestens am Donnerstagabend wissen wir mehr, dann läuft die neue Folge von “Germany’s Next Topmodel” auf ProSieben.

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx