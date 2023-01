Ende Oktober verkündeten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihre Verlobung. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Was Pietro jetzt allerdings in einem Interview verraten hat: Er möchte, dass Dieter Bohlen sein Trauzeuge wird.

Dieser weiß aber anscheinend noch nichts von seinem Glück.

Dieter Bohlen soll Trauzeuge von Pietro Lombardi werden

Nicht lange ist es her, dass Pietro und Laura ihre Verlobung Ende Oktober über Instagram bekannt gemacht haben. Die allerersten Vorbereitungen für die Hochzeit scheinen aber schon in vollem Gange zu sein. Zumindest was die Wahl des Trauzeugen angeht, denn Pietro soll sich keinen geringeren als Dieter Bohlen für diese wichtige Rolle wünschen. Das verriet der 30-Jährige in einem Interview mit Bild. „Dieter Bohlen ist immer mein Patenonkel oder mein Trauzeuge“, so der Sänger.

Doch der 68-Jährige soll noch keinen blassen Schimmer von Pietros Wunsch haben: „Ich wäre bereit, Dieter als Trauzeugen einzutragen. Ob er dann kommt und wirklich dahintersteht, das ist eine andere Frage. Ich werde ihn mal fragen“, fügte der ehemalige DSDS-Sieger hinzu.

„Das war der Mann, der immer an mich geglaubt hat“

Seit Jahren verbindet den Musikproduzenten und Pietro eine enge Freundschaft. „Ich glaube, wenn einer mir mein Glück gönnt, ist es Dieter. Das war der Mann, der immer an mich geglaubt hat, der mich immer gepusht hat“, offenbarte Pietro.

Wie sich der 68-Jährige entscheiden wird, das bleibt abzuwarten. Was jedoch feststeht: Die beiden sind durch ihre gemeinsame Zeit bei DSDS und unzähligen, gemeinsamen Projekten auf jeden Fall ein eingespieltes Team.