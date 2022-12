Hast du auch öfter das Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören? So wie die bleich-morbide Zynikerin Wednesday Addams, die sich am Friedhof wohler fühlt als in einer Welt voller Möchtegern Kylie Jenners? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für dich. Denn du kannst zusammen mit Wednesday die Schule der Außenseiter besuchen. Zumindest in der Vorstellung.

Die malerische Nevermore Academy ist wie geschaffen für Ausgestoßene mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Nevermore wirbt damit sich an ihrer einzigartigen Schule zu bewerben

Die renommierte Nevermore Academy wirbt damit, Bewerbungen aller Outcasts entgegenzunehmen. Wenn dich also übersinnliche Fähigkeiten, Mordkomplotte, Vampire und Monster nicht abschrecken, dann bist du dort genau richtig. Und jetzt bist du als Antiheldin auch offiziell eingeladen, dich dort zu bewerben.

Laut der Rekrutierungs-Website nevermoreacademy.com wurde die morbide Schule bereits 1791 gegründet. Einzig zum Zweck, „Ausgestoßene, Freaks und Monster“ zu fördern. Die Schule lädt dazu alle Interessenten ein, sich zu bewerben: „Seit über 200 Jahren heißen wir Ausgestoßene aller Art willkommen – Werwölfe, Vampire, Sirenen und Gorgonen. Als Direktor ist es mir eine Ehre, Ihnen mitteilen zu können, dass Nevermore jetzt Bewerbungen von allen entgegennimmt. Ich lade jeden einzelnen von Ihnen persönlich ein, sich an unserer einzigartigen Schule zu bewerben.“

Bogenschießen oder Enthauptungen auf freiwilliger Basis

Berühmte Absolventen der Schule sind Edgar Allan Poe, dem zu Ehren das Internat benannt ist, wie auch Wednesdays Mum Morticia Addams oder der haarige Ignatius Itt. „Eingebettet in die abgelegenen Wälder Neuenglands ist das Schulgelände nur 25 Gehminuten von der malerischen Stadt Jericho, einer der ursprünglichen Pilgersiedlungen, entfernt.“ Wer noch nicht ganz überzeugt ist, dem empfehlen wir die werbliche Videobotschaft der Schule anzugucken. Hier kommen Schüler:Innen wie Bianca Barclay oder Yoko Tanaka selbst zu Wort und machen besonders Lust auf außerschulische Aktivitäten wie malen, Bogenschießen, freiwillige Enthauptungen oder Gorgonen-Anatomie.

Kleiner Hacken an der Sache. Möglicherweise ist die Nevermore Academy nicht leicht zu erreichen. So wird gemunkelt, dass die gotische Schule in Wahrheit das Schloss Cantacuzino in Bușteni, Rumänien sei. Bevor dort Werwölfe und Sirenen einzogen, galt das Schloss als einstige Sommerresidenz der Familie von Prinz Gheorghe Grigore Cantacuzino. Leider verstarb dieser nur zwei Jahre nach der Fertigstellung im Jahr 1913. Auch mysteriös: beim Durchforsten der Schulseite ist derzeit bedauerlicherweise keine offizielle Adresse für Bewerbungen zu finden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bis dahin reloaden wir die Seite der Nevermore Acadamey und besuchen das öffentlich zugängliche Schloss in Rumänien, um ein bisschen Outcast Luft zu ergattern.