Der Muttertag steht vor der Tür und du hast absolut keine Ahnung, womit du deiner Mama eine Freude machen könntest? Keine Sorge, wir helfen dir!

Über diese Beauty-Produkte freut sich deine Mami fix:

1. Ringana Muttertags-Set

Mit Produkten von Ringana machst du deiner Mum garantiert eine Freude. Passend zum Muttertag gibt’s nämlich gerade süße Geschenk-Sets. Wie wär’s zum Beispiel mit dem “Feel Good Set”? Darin enthalten: Die handgeschöpfte, streng limitierte FRESH soap wild rose mit dem zarten, blumigen Duft der Wildrose und die FRESH body milk, eine reichhaltige Pflege, die speziell für die Bedürfnisse trockener Körperhaut entwickelt wurde. Erhältlich ab rund 39 Euro im Online-Shop – solange der Vorrat reicht.

Bild: Ringana

2. Dyson Haarglätter

Mit dem Haarglätter von Dyson machst du deiner Mami garantiert eine riiiiiiesen Freude. Denn in Sachen Styling ist dieses Hightech-Gadget ein absolutes Must-Have. Der Glätter ist nämlich kabellos und schützt die Haare mit seinen biegsamen Heizplatten aus einer Mangan-Kupfer-Legierung obendrein auch noch vor zu viel Hitze. We know, mit knapp 450 Euro nicht unbedingt ein Schnäppchen. Aber wir versprechen dir, das ist es absolut wert. Und wir sprechen da aus Erfahrung, denn wir durften den fancy Glätter schon selbst testen und wollen seither eigentlich nichts anderes mehr an unsere Haare lassen!

Bild: Dyson

3. Chanel Beauty

Wer freut sich nicht über Beauty-Produkte von Chanel! Wie wär’s mit einem klassischen roten Lippenstift, einer Foundation oder einem schönen Lidschatten? Oder deine Mami steht auf Nagellack? Auch davon gibt’s bei Chanel eine wunderschöne Auswahl. Und damit kannst du garantiert nichts falsch machen! In den Douglas-Stores oder im Online-Shop findest du alles, was das Herz begehrt.

4. Glow Facial

Bring deine Mama zum Strahlen – und zwar wirklich. Mach ihr doch einfach mit einer Beauty-Behandlung eine Freude. Medizinische Glow Facials sind gerade absolut im Trend. Denn vor allem nach dem kalten Winter und durch das ständige Tragen von Masken ist unsere Haut strapaziert. Und davon kann bestimmt auch deine Mama ein Lied singen. Also gönn ihr etwas Entspannung und einen frischen Teint. Bei medizinischen Glow Facials oder Peelings wird das Gesicht zuerst tiefengereinigt und dann mit Hyaluron, Vitamin C oder anderen Antioxidantien behandelt. In Wien bietet beispielsweise Dr. Daniela Rieder einige Behandlungen an.

5. Augenbrauen Färbeset von BeautyLash

Power-Brows für Power-Moms! Mach deiner Mama doch mit einem DIY-Färbeset von BeautyLash eine Freude. Das Augenbrauenstyling in Salon-qualität für zuhause war noch nie so einfach: Mischen, auftragen, abnehmen, fertig! In nur wenigen Stunden hat deine Mami richtig schöne Augenbrauen im natürlichen Look. Erhältlich zum Beispiel bei dm für rund 9 Euro.

Bild: BeautyLash

6. Babyliss Lockenstab

Curls for the girls – oder besser gesagt für Mama! Und die klappen am besten mit einem Lockenstab von Babyliss. Wie wär’s zum Beispiel mit dem kabellosen Lockenstab Babyliss 9000? Es gibt echt nichts Besseres, als Haarstyling-Produkte ohne Kabel. Der Lockenstab von Babyliss hat drei Hitzestufen und außerdem eine haarschonende Keramikbeschichtung. Erhältlich im Online-Shop für rund 180 Euro.

7. Lavera Naturkosmetik

Zum Muttertag hat sich Lavera etwas Besonderes einfallen lassen. Wer seiner Mama nämlich mit Produkten der Naturkosmetik-Marke eine Freude machen will, der kann ihr dazu gleich auch noch einen persönlichen Brief mitschicken lassen. Die Auswahl bei Lavera ist riesig: Von feuchtigkeitsspendenden Cremen, bis hin zu straffenden Intensivkuren ist so ziemlich alles mit dabei. Im Online-Shop wirst du bestimmt fündig!