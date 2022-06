Auch wenn Schönheit sprichwörtlich im Auge des Betrachters liegt und wir sowieso dafür sind, dass wirklich jeder Mensch wunderschön ist, gibt es eine wissenschaftliche Analyse, die zeigt, welche Gesichter die schönsten der Welt sind. Eine Computerauswertung hat eine eindeutige Antwort geliefert.

Dabei handelt es sich um zwei nicht gerade unbekannte Personen …

Wissenschaft verrät die schönsten Gesichter der Welt

Der Londoner Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, welche Celebrities wissenschaftlich gesehen am schönsten sind. Dazu haben er und sein Team auf die alte griechische Formel der Physiognomie zurückgegriffen. Hier geht es um die Gleichmäßigkeit von Augenbrauenbogen, Durchmesser sowie Abstand der Augen, Nasenlänge und -breite und die Form des Kinns.

In einer besonders stressfreien Phase in seiner Freizeit, soll der Brite die Formel dann auf aktuell berühmte Personen umgerechnet haben. So ist auch der „Goldene Schnitt der Schönheit“ entstanden. De Silva hat dann mittels Computeranalyse herausgefunden, welche Frau und welcher Mann die schönsten Gesichter der Welt haben.

Diese Schauspielerin hat das schönste Gesicht

Laut dieser Analyse gibt es eine Schauspielerin, die mit 91,85 Prozent so nah an dem Wert dran ist, wie sonst keine: Amber Heard! Auch wenn sie nach ihrem Gerichtsstreit mit Johnny Depp immer wieder in den Negativ-Schlagzeilen landete, ist eines dennoch bewiesen: Ihr Gesicht gilt als das schönste der Welt. Die höchste Punktezahl erzielte dabei übrigens das Kinn der 36-Jährigen.

Damit stellt Heard auch Celebrities wie Schauspielerin Scarlett Johansson, Models Kate Moss und Emily Ratajkowski, Sängerin Rihanna sowie It-Girl Kim Kardashian hinter sich. Übrigens: Würde man bestimmte Körperpartien der eben erwähnten Stars zu einem einzigen Menschen modellieren, dann wäre das laut Wissenschaft DIE perfekte Person.

Amber Heard hat laut Wissenschaft das schönste Gesicht der Welt. Bild: Dimitrios Kambouris / Getty Images / Getty Images Entertainment

Dieser Schauspieler hat das schönste Gesicht

Auch bei den Männer hat der Schönheitschirurg diese Analyse durchgeführt. Hier gibt es ebenso eine eindeutige Antwort. So gibt es einen Schauspieler, dessen Gesicht als besonders symmetrisch gilt: Robert Pattinson. Seine Gesichtszüge stimmen mit dem „Goldenen Schnitt“ zu 92,12 Prozent überein.

Damit stellt der „Batman“-Star sogar Hollywood-Schönlinge wie Bradley Cooper, Henry Cavill, George Clooney und sogar Brad Pitt in den Schatten. Wobei es laut De Silva generell eine beachtliche Leistung ist, dass es Pitt und Clooney jenseits der 50 bzw. 60 Lebensjahre immer noch ins Ranking geschafft haben, wie er der Daily Mail verrät.

Die Computeranalyse hat gesprochen: Robert Pattinson hat schönste männliche Gesicht. Bild: David Livingston / Getty Images / Getty Images Entertainment

