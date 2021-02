Nicole Kidman wurde vor Kurzem in der Oper attackiert. Grund war ihre Begeisterung für die Aufführung. Diese passte einem anderen Besucher nämlich gar nicht.

Er fing an, Nicole mit seinem Programmheft zu schlagen, wie Hollywood Life berichtet.

Nicole Kidman von Opernbesucher mit Programmheft attackiert

Eigentlich hatten sich Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban wohl einen entspannteren Abend vorgestellt. Die beiden besuchten vor Kurzem die Oper in Sydney. Das Stück schien ihnen so sehr gefallen zu haben, dass sie den Sängern eine Standing Ovation schenkten. Doch das passte einem anderen Besucher, der hinter ihnen saß, überhaupt nicht. Wie Hollywood Life berichtete, versuchte Keith Urban zunächst, die Situation zu deeskalieren und ruhig zu erklären. Dennoch eskalierte die Situation. Der Opernbesucher fing an, Nicole mit seinem Programmheft zu schlagen. Daraufhin musste Keith seine Frau verteidigen und ließ sofort den Sicherheitsdienst rufen. Dieser brachte das Paar sowie Nicoles Mutter, die ebenfalls anwesend war, sicher aus der Oper.

Auch die Polizei musste anrücken. Wie der Sydney Herald berichtete, sprachen die Beamten mit allen Beteiligten. Weitere Maßnahmen wurden aber nicht ergriffen. Angaben zufolge sei Nicole Kidman sichtlich verärgert gewesen sein.

Seit 2006 verheiratet

Nicole Kidman lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in Australien. Seit 2006 ist sie mit dem Country-Sänger Keith Urban verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Von 1990 bis 2001 war Kidman zudem mit Schauspieler Tom Cruise verheiratet. Die beiden haben zwei Adoptivkinder. Nach der Scheidung blieben diese aber bei Cruise.