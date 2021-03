Während der Frühling bei den einen Endorphine ausschüttet und die Herzen höher schlagen lässt, bringt er für andere leider Liebeskummer.

Diese drei Sternzeichen trennen sich noch im Frühling 2021.

Schütze

Eigentlich hat es sich fast so angefühlt, als wäre der sonst so freiheitsliebende Schütze endlich angekommen. Denn während des Lockdowns und über den Winter ist er plötzlich zum richtigen Beziehungsmenschen mutiert und hat die Zweisamkeit absolut genossen. Doch kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen hervor, verspürt er den Drang nach neuen Abenteuern und Abwechslung. Schnell merkt er, dass er doch noch nicht für eine feste Partnerschaft bereit ist und trennt sich deshalb noch diesen Frühling.

Zwilling

Ähnlich ist es beim Zwilling. Auch bei diesem Sternzeichen steigern die hohen Temperaturen die Lust auf Abenteuer und darauf, etwas Neues auszuprobieren. Vor allem auch, wenn es um Sex und Beziehung geht. Irgendwie fühlt sich seine aktuelle Partnerschaft für den Zwilling etwas einengend an. Er hat es zwar versucht und sein Bestes gegeben, doch es will einfach nicht so recht klappen. Nun ist es deshalb an der Zeit für ihn, einen Schlussstrich zu ziehen. Eine Trennung ist für ihn die beste Lösung.

Skorpion

Eigentlich dachte der Skorpion, er sei längst bereit für eine fixe Beziehung. Doch schön langsam kommt die Erkenntnis, dass er doch noch etwas mehr Zeit für sich braucht, um herauszufinden, was er wirklich will. Die aktuelle Partnerschaft war für ihn wohl doch eher nur Mittel zum Zweck, um Bestätigung zu bekommen und nicht alleine zu sein. Den Frühling will dieses Sternzeichen jetzt nutzen, um sich wieder mehr auf sich selbst zu konzentrieren und sich mit seinem Innersten auseinanderzusetzen. Deshalb trennt sich der Skorpion