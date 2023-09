Es gibt Menschen, die lieben es einfach, andere Menschen zu kritisieren und ihnen andauernd ungefragte Verbesserungsvorschläge unter die Nase zu binden. Welche Rolle die jeweiligen Sternzeichen hier spielen könnten, verraten wir euch hier.

Denn diese drei Tierkreiszeichen haben immer etwas auszusetzen!

Stier

Im Stier schlummert ein kleiner Besserwisser. Und dieser führt ihn dazu, andere nonstop zu kritisieren. Dazu kommt, dass es das Sternzeichen liebt, anderen ungefragte Ratschläge zu geben, die in seiner Sicht lediglich zur Verbesserung dienen. Die Folgen sind aber eher weniger positiv. Denn anstatt Dankbarkeit erfährt der Stier oft nur Unverständnis von den anderen. Nicht selten reagieren die Personen in seinem Umfeld auch sehr genervt, wenn er mal wieder seine Kritik äußert, nach der nun wirklich keiner gefragt hat.

Jungfrau

Die perfektionistische Ader der Jungfrau treibt sie förmlich dazu, keine Ruhe zu geben, bevor nicht alles genauso ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Dass sie dabei andere vor den Kopf stoßen und sogar ziemlich verletzten kann, wenn sie mal wieder am Kritisieren ist, ist ihr allerdings nicht ganz so bewusst. Denn für das Sternzeichen zählt nur das rundum makellose Endergebnis. Alles, was dazwischen passiert, nimmt die ehrgeizige Jungfrau nicht wahr. Ob sie sich damit wirklich so viele Freunde macht?

Schütze

Es gibt Phasen, da hat der Schütze an allem und jedem etwas auszusetzen. Das spürt auch sein Umfeld! Denn er hält sich in dieser Zeit nicht zurück, jedem zu sagen, was er wirklich denkt. Die Kritikpunkte des Sternzeichens kennen dabei kein Erbarmen. Egal ob Speisen, die jemand zubereitet, die Fahrweise einer Person oder Filme und Serien, die sich das Tierkreiszeichen ansieht. Das größte Problem lauert aber im Beruf. Denn auch hier kann der Schütze einfach nicht aufhören, seine Kolleg:innen zu kritisieren. Kein Wunder, dass er damit regelmäßig den Unmut seiner Kollegenschaft auf ihn zieht.