Lange Zeit haben wir uns geweigert, doch Radlerhosen sind aus unserer Sommergarderobe nicht mehr wegzudenken. Die kurzen Leggings sind nämlich nicht nur super bequem, sondern auch wahre Kombinations-Talente. Wir zeigen euch, wie man die Shorts jetzt am besten stylt.

Das sind die Top 3 Style-Kombis für Radlerhosen:

1. Radlerhosen mit Blazer

Die Powerkombi für den Sommer 2021: Radlerhosen und Blazer! Der elegante Blazer getragen zu der sportlichen Shorts ist der absolute Stilbruch und definiert genau diesen unkomplizierten aber dennoch chicen Look. So eignet sich der Style perfekt leger kombiniert mit Sneakers fürs Büro oder mit hohen Schuhen und Schmuck für den Afterwork-Drink. Für den Wow-Faktor wird ein Gürtel, oder noch besser eine Gürtel-Bag um die Taille gebunden, so wird die Silhouette stärker betont.

Longblazer von Jake*s, über peek-cloppenburg.at, € 99,99

Kurze Leggings von Monki, € 10

2. Radlerhosen mit Oversized-Oberteilen

Ein Style für alle Fälle: Oversized-Oberteile sind der altbewährte go-to-Look für Radlerhosen. Um der klassischen Kombi frischen Wind zu verpassen, setzt man hier auf Stylevariationen, wie zum Beispiel verschiedene Knopfvarianten bei Blusen oder farbige Statement-Teile wie Pullunder, Westen und Co. Oder man dreht den Spieß einfach um und schlüpft in gemusterte Radlerhosen. Um den Stil aufzuwerten, können chice Schmuckstücke ein dezenter und modernen Eyecatcher sein.

Oversized Leinenbluse von &Other Stories, € 69

Biker Shorts von Only, € 12,99

3. Radlerhosen mit Schulterpolster-Oberteilen

Dieser Look gibt uns mega 80s-Vibes! Denn hier werden die Proportionen total ausgereizt. Heißt: Zu den engen Nylonhosen werden Oberteile mit ausgeprägten Schultern getragen. Um die markante Optik zu brechen, ist es wichtig, den restlichen Look sportlich und locker zu stylen. Das Oberteil einfach locker in die Hose hineinstecken, lässige Sneakers dazu und schon wirkt der Style cool und unbeschwert. Wer es doch lieber eleganter mag, der lässt das Oberteil luftig über die Hose wehen und setzt mit kräftigen Akzentfarben ein Statement.

Streifenshirt mit Schulterpolster, € 15,99