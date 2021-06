Kaum ein Kleidungsstück ist so cool und unkompliziert zugleich: Der Blazer ist und bleibt der Fashion-Allrounder schlechthin! Kein Wunder, passt er doch einfach herrlich zu allem und kann von elegant bis sportlich kombiniert werden. Wir haben die aktuellen Fashion-Feeds auf Instagram durchgescrollt und die neuen Blazer-Trends für euch im Überblick zusammengefasst.

Das sind die Blazer-Trends im Sommer 2021:

1. Blazer zum Blumenkleid

Blumenkleider sind ein Muss im Sommer! Doch nicht jeder fühlt sich in dem verspielten Muster sofort pudelwohl. Da kommt der neue Blazer-Trend doch wie gelegen: Denn der elegante Klassiker wirkt wie ein moderner Stilbruch und stellt den lieblichen Print dezent im Hintergrund. Mit dieser Kombi zählst du definitiv zu den Trendsettern der Saison.

2. Blazer zum Jogger

Ein weiterer Trend-Stilbruch dieser Art ist die Jogginghose plus Blazer-Kombi. Seit Homeoffice & Co können und wollen wir uns einfach nicht mehr von den gemütlichen Jersey-Pieces trennen. Da viele Modelle allerdings noch immer zu casual und “underdressed” aussehen, wirkt hier ein Blazer wahre Wunder. Er verpasst dem legeren Outfit ein richtiges Style-Upgrade und macht im Nullkommanichts einen coolen Street-Style-Look daraus. Unbedingt auf Pastelltöne setzen – sie geben einen dezenten touch of color!

3. Blazer zum Bra-Top

Bra-Tops werden schon längst nicht nur zum Sport getragen, sondern sind still und heimlich zum absoluten Street-Style-Liebling avanciert. Damit der Look jedoch modern bleibt, sollten ausschließlich neutrale Farben gewählt werden. Ein Oversized-Blazer zum luftigen Top lässt den Stil elegant wirken und kann so durchaus auch im Büro getragen werden. Wichtig hierbei: Auf High-Rise-Unterteile setzen, so ist der Gesamtlook nicht allzu luftig.

4. Knallige Farben

Diesen Sommer wird es bunt! Vor allem in Sachen Blazer. Das Fashion-It-Piece gibt’s in dieser Saison in den knalligsten Farben, die jeden noch so schlichten Look zum absoluten Hingucker machen. Die bunten Teile lockern jedes Basic-Outfit auf und verpassen dir obendrein eine Extraportion Selbstbewusstsein. Wer es ausgefallen liebt, der setzt noch eins drauf und probiert die bunte Color-Blocking-Variante!