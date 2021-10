Der australische Profifußballer von Adelaide United, Josh Cavallo, hat sich geoutet. Auf Instagram schreibt der 21-Jährige: „Ich bin Fußballer und ich bin schwul“.

Sechs Jahre lang habe er damit gekämpft, seine sexuelle Orientierung mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Profifußballer Josh Cavallo outet sich als schwul

Josh Cavollo ist ein Star in Australien. Denn der 21-Jährige spielt bei Adelaide United in der ersten Liga. Jetzt sorgt der Profisportler für weltweite Aufmerksamkeit, denn der Mittelfeldspieler outet sich öffentlich als schwul. Auf seinen Social Media Kanälen postet er ein emotionales Video.

„Hallo an alle. Hier ist Josh Cavallo von Adelaide United. Ich sitze hier zu Hause und habe etwas Persönliches, das ich euch allen mitteilen möchte: Ich bin Fußballer, und ich bin schwul.“ Lange Zeit habe er das Gefühl gehabt, sich verstecken zu müssen, weil er sich geschämt habe. „Geschämt dafür, zu tun was ich liebe und schwul zu sein. Alles, was ich will, ist Fußball spielen und gleichbehandelt zu werden.“

Jetzt möchte er aber kein Doppelleben mehr führen und teilt seine sexuelle Orientierung mit der Öffentlichkeit. „Ich wünsche niemandem, das zu erfahren„, so Cavallo.

Positive Reaktionen auf Outing

Sein Coming-out haben die Menschen in seinem Umfeld sowie seine Community durchwegs positiv aufgenommen. Und das zur großen Überraschung des australischen Fußballers. Denn Cavallo habe eigentlich erwartet, nach seinem Outing anders gesehen zu werden. Er hatte Angst, dass die Menschen schlecht über ihn reden oder Witze machen. „Aber das ist nicht der Fall“, erzählt der 21-Jährige in dem Video.

„Mich zu outen, gegenüber meinen Freunden, meinen Eltern und meinen Teamkollegen, war unglaublich.“ Die Unterstützung, die er erhalten habe, sei enorm gewesen. Mit seinen klaren Worten möchte der Sportler auch anderen Mut machen. „Es ist okay, Fußball zu spielen und schwul zu sein. Seid ihr selbst und nicht jemand anders.“