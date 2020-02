Vor wenigen Wochen sorgte eine Kiwi-Pizza in den sozialen Netzwerken für ordentliche Diskussionen. Ein Schwede kreierte das eigenwillige Gericht und spaltete damit das Netz.

Nun erhielt er offenbar sogar Morddrohungen aus Italien.

Morddrohungen wegen Kiwi-Pizza

Mit den Italienern sollte man sich es in Sachen Pizza lieber nicht verscherzen. Denn wenn es darum geht, was auf das beliebte Gericht gehört, dann haben sie ganz klare Vorstellungen. Und was garantiert nicht drauf soll, ist Kiwi. Darüber sind sich Pizza-Liebhaber einig. Dass den Südländern ihre Spezialität heilig ist, musste der Schwede Stellan Johansson nun am eigenen Leib erfahren. Denn als seine eigenwillige Kiwi-Pizza im Netz viral ging, erhielt er sogar Morddrohungen.

Diese Pizza ist nichts für Italiener

Ananas gehört nicht auf Pizza und Kiwi schon gar nicht! Darüber sind sich vor allem italienische Pizza-Bäcker einig. Deswegen stieß einigen die Kiwi-Kreation des Schweden Stellan Johansson auch ziemlich sauer auf. Manche empörte das Gericht sogar so sehr, dass sie dem Erfinder Morddrohungen schickten.

Via E-Mail erreichten ihn offenbar einige ziemlich böse Nachrichten. Das verstoße gegen die Regeln der mediterranen Küche, hieß es etwa vom neapolitanischen Pizzaverband. Der schwedische Pizza-Erfinder lässt sich davon allerdings nicht unterbringen. Immerhin gab es auch unzählige positive Reaktionen auf das eigenwillige Gericht.