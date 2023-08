Endlich wird in den Kabinen wieder nach der ganz großen Liebe gesucht. „Love Is Blind“ bekommt eine fünfte Staffel. Dazu wurde bereits ein erster Teaser veröffentlicht und dieser verrät auch schon einige Details zu Runde fünf des Netflix-Spektakels. Außerdem steht jetzt auch das Startdatum fest.

Good News: Lange müssen wir nicht mehr auf die neuen Folgen warten!

„Love is Blind“ bekommt eine fünfte Staffel

Endlich ist es so weit! „Love is Blind“ geht in die fünfte Runde. Newbie? Kurz zum Konzept: In dem Netflix-Hit geht es um eine Gruppe Singles, die endlich die große Liebe finden wollen. Und zwar ganz ohne diese zu sehen. Die Show hebt Blind Dates auf eine neue Stufe und bringt die Kandidat:innen in Pods, in denen sie mit ihren potentiellen Matches über Red Flags, Lebensziele und Kinderplanung sprechen, ohne zu wissen, wie die andere Person aussieht.

Entscheiden sich zwei Singles dann füreinander, folgt üblicherweise ein Heiratsantrag. Erst danach sehen sich die beiden – und ziehen gleich zusammen, bevor es dann in einem großen Finale vor den Altar geht. Klingt aufregend? Das ist es meistens auch. Denn zwischen Heiratsantrag und Hochzeit kann, wie wir inzwischen wissen, einfach alles passieren. Und umso mehr freuen wir uns nun, dass Staffel fünf bereits in den Startlöchern steht.

Teaser verrät Startdatum

Netflix hat vor kurzem einen ersten Teaser zu der neuen Season veröffentlicht. Nun verrät der Streaming-Gigant aber auch noch weitere wichtige Details zur Show. So ist jetzt bekannt, dass die neuen Folgen am 22. September 2023 starten. Im Teaser-Trailer bekommen wir zudem einen ersten Einblick in die Konversation eines der potenziellen Pod-Couples. Ein Kandidat verrät, dass er bereits verlobt war. Daraufhin antwortet seine Gesprächspartnerin, dass sie bereits verheiratet war und eigentlich nicht für Beziehungen geschaffen wurde. Jap, Drama ist da wohl schon vorprogrammiert!

Mehr über die zwei erfahren wir allerdings noch nicht. Bisher sind nämlich weder Namen noch weitere Details über die Teilnehmenden der fünften Staffel von „Love is Blind“ bekannt. Üblicherweise werden die Singles erst kurz vor dem Start der neuen Staffel enthüllt. Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Aber gute Neuigkeiten, für alle Ungeduldigen. Denn schon früher steht Nachschub aus dem Netflix-Liebes-Universum an. „Love is Blind: After the Altar“ der vierten Staffel startet schon am 1. September. In diesem Reunion-Special erfahren wir dann, wie es den Couples im Jahr nach der Show ergangen ist und welche der Kandidat:innen noch zusammen bzw. verheiratet sind. Auch dazu wurde jetzt ein Teaser veröffentlicht.

Kritik an Show

Für manche Fans der Show startet der „Love is Blind“-September allerdings mit einem negativen Beigeschmack. Denn so beliebt die Netflix-Show auch ist, in den letzten Monaten häuften sich die Negativ-Schlagzeilen im Netz. So behauptete der ehemalige Teilnehmer Jeremy Hartwell aus Staffel zwei vor einiger Zeit, dass „menschenunwürdige Zustände“ am Set herrschen würden. Unter anderem sollen die Kandidat:innen auch zu exzessivem Alkoholkonsum ermutigt worden sein. Seine Staffel-Kollegin Danielle Ruhl schließt sich den Vorwürfen an. Auch sie warf der Produktion vor, nicht genug auf das Wohlbefinden der Teilnehmer:innen einzugehen. Obwohl sie um einen Serienausstieg bat, wurde sie nämlich gedrängt, weiterzumachen.

Während der Ausstrahlung von Staffel vier wurde aber auch Kritik gegen das Moderatorenpaar Nick und Vanessa Lachey laut. Dass die beiden, aber vor allem Vanessa, bei der Reunion-Show einigen Teilnehmenden immer wieder ins Wort fielen, stieß vielen Zuschauer:innen sauer auf. Einige forderten sogar eine Neu-Besetzung für die kommende Staffel. Es ist jedoch bereits bestätigt, dass Nick und Vanessa Lachey uns erneut durch die Show begleiten werden.