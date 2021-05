Fans der “The Ellen DeGeneres Show” müssen jetzt stark bleiben. Denn Ellen DeGeneres verkündete, dass die nächste Staffel auch die letzte sein wird. Die Talkshow-Moderatorin beendet ihre Show nach über 18 Jahren.

Fans vermuten, dass es an den Vorwürfen wegen Mobbing gegen DeGeneres liegt. Seitdem sanken die Einschaltquoten der Show drastisch.

Ellen DeGeneres beendet ihre Show

Ellen DeGeneres beendet ihre Talkshow. Das verkündete die 63-Jährige ihren Fans während einer Livesendung. “Heute will ich etwas verkünden. Die nächste Staffel wird meine letzte sein”, sagt die Talkshow-Moderatorin. Ein Schock für alle Fans der Show. Aber warum beendet die 63-Jährige ihre erfolgreiche Talkshow? “Wenn du eine kreative Person bist, brauchst du ständig neue Herausforderungen. Und so toll die Show auch ist und so viel Spaß sie macht – sie ist keine Herausforderung mehr”, sagt sie gegenüber The Hollywood Reporter. Die 19. Staffel von The Ellen Show endet 2022 und damit auch die Talkshow-Karriere der 63-Jähirgen. Ob sie vorhat ein neues Projekt zu starten? Das verrät sie vorerst noch nicht. “Diese Show war die größte Erfahrung meines Lebens und das verdanke ich euch allen”, dankt sie ihren Fans.

Vorwürfe wegen Mobbing hinter den Kulissen

“Ihre Zeit ist vorbei – und sie weiß es!”, sagte eine anonyme Quelle gegenüber Daily Mail. Mit dieser Aussage spielt sie auf die zahlreichen Vorwürfe gegen Ellen DeGeneres und ihre Show an. Im Sommer 2020 kamen immer wieder Beschwerden von Mitarbeitern in die Öffentlichkeit, dass hinter den Kulissen der Show Mobbing herrschte. Das hat das Ansehen der Talkshow-Moderatorin erschüttert. Ellen wurde sogar als “bösartig” bezeichnet und viele behaupteten, dass sie ein toxisches Arbeitsumfeld schaffen würde. Obwohl sie sich sogar öffentlich bei ihren Fans und Mitarbeitern entschuldigte, konnte das ihren Ruf wohl nicht mehr retten. Die erste Folge der 18. Staffel von “The Ellen DeGeneres Show” erreichte noch sehr hohe Einschaltquoten, doch danach ging es schlagartig bergab. Ob das der Grund war, warum die Talkshow-Moderatorin ihre Show beendet?