„Euphoria“ ist wohl eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Kein Wunder also, dass Fans schon sehnsüchtig auf die dritte Staffel warten. Wie genau diese aussehen wird, verrät jetzt Showrunner Sam Levinson.

In einem neuen Interview gibt er ein paar Einblicke in die neuen Folgen.

„Euphoria“ bekommt eine dritte Staffel

Es ist mittlerweile rund eineinhalb Jahre her, seitdem das Finale der zweiten Staffel von „Euphoria“ ausgestrahlt wurde. Rund um die Show und ihren Cast entstand schon kurz nach den ersten Folgen ein riesiger Hype. „Euphoria“ dominierte Social-Media-Diskussionen, inspirierte neue Makeup-Trends und wurde zum richtigen Serienphänomen. Dass es eine dritte Staffel geben wird, war dementsprechend nur eine Frage der Zeit. Insbesondere, weil die zweite Staffel einige Fragen offen gelassen hat.

Doch bis diese geklärt werden, dürfte es noch eine Zeit lang dauern. Denn ein offizielles Startdatum für die dritte Staffel wurde bisher noch nicht bestätigt. Im Gespräch mit „Elle“ verrät Showrunner Sam Levinson jedoch schon einige Pläne, die er für die neuen Folgen hat. Und wenn man seinen Wünschen glauben darf, dürfte es einige Highlights in der dritten Staffel geben.

Denn Levinson plant offenbar, die dritten Staffel wie einen „Film Noir“ anzusetzen. Es wird also wohl ziemlich zynisch, düster und pessimistisch. Zur Erinnerung: am Ende von Staffel zwei widmete sich Hauptfigur Rue (gespielt von Zendaya) eigentlich ihrem Leben ohne Drogen und zelebrierte schon eine paar Tage, in denen sie nichts genommen hatte. Ob ein Leben fernab von Drogen aber zu Sams „Film Noir“-Fantasie passt, bleibt abzuwarten. Drama dürfte es definitiv geben, denn der Showrunner verrät weiterhin, dass die dritte Staffel durch die Augen von Rue erkunden wird, „was es bedeutet, ein Individuum mit Prinzipien in einer korrupten Welt zu sein“.

Schicksalsschläge für den Cast

Doch so aufregend die Pläne von Levinson auch klingen mögen, muss man auch ganz ehrlich zugeben, dass das Schicksal von „Euphoria“ derzeit ein bisschen in der Schwebe hängt. Denn durch den anhaltenden Doppelstreik des Writer’s Guild und Sag-Aftra dürfen derzeit kaum neue TV- und Kino-Projekte gedreht werden. Auch die Arbeit an „Euphoria“ dürfte derzeit dementsprechend lahmliegen; obwohl der Drehstart eigentlich für diesen Herbst geplant war.

Doch auch für den Cast selbst gab es zuletzt schwere private Schicksalsschläge. Anfang August verstarb Angus Cloud, der in der Serie Fezco spielte, mit nur 25 Jahren. Sein überraschender Tod war ein kompletter Schock für Fans und Kolleg:innen. „Ich weiß, dass die Leute oft diesen Ausdruck benutzen, wenn sie über Leute sprechen, die sie lieben… ’sie konnten jeden Raum erhellen, den sie betraten‘, aber Junge, lass mich dir sagen, er war der Beste darin“, schrieb „Euphoria“-Hauptdarstellerin Zendaya zu Ehren ihres Kollegen. „Ich würde ihn gerne so in Erinnerung behalten. Für all das grenzenlose Licht, die Liebe und die Freude, die er uns immer zu geben vermochte. Ich werde jeden Moment in Ehren halten.“ Ob und wie sein Tod auch in der Show thematisiert werden könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Die bisherigen Folgen von „Euphoria“ laufen übrigens auf Sky!