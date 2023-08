Die Trendprognose für den Herbst lautet: Bobs all over! Ob long, midi oder micro ist vollkommen egal, Hauptsache er enthält vieeeel Gel. Denn der neue Star unter dem Go-to-Cut ist der sogenannte „Gelly Bob“.

Stars wie Hailey Bieber und Kourtney Kardashian machen es vor – und wir gleich nach!

„Gelly Bob“ ist der Liebling der Stars

Immer wieder greifen Stars (bzw. deren Stylist:innen) zur Schere und wagen den Schritt zu kurzen Haaren. Eine Frisur, die bei wirklich allen beliebt ist: der Bob! Und zwar in allen nur erdenklichen Varianten. Von Long Bob bis Midi oder sogar Micro ist alles mit dabei. Doch diesen Herbst bekommt die Lieblingsfrisur der Stars ein Upgrade. Und mit Upgrade meinen wir Gel. Viel Gel. Sagt Hallo zum „Gelly Bob“, DEM neuen Frisuren-Highlight!

Unter dem Motto „viel hilft viel“ wird eine große Menge an Haargel verwendet und im Haaransatz verteilt. Stars wie Hailey Bieber, Kim Kardashian, Lily Allen und viele andere machen es vor. Der Vorteil der Frisur: sie steht für Minimalismus, Eleganz und Power. Und ganz nebenbei hebt sie die Gesichtszüge der Trägerinnen hervor.

Bei Model Hailey Bieber wirkt die Trendfrisur cooler than ever. Sie trägt den Gelly Bob mit Mittelscheitel und kombiniert dazu einen ultra-lässigen Black-all-over-Look.

Sängerin Lily Allen setzt auf einen Seitenscheitel und spart definitiv nicht mit Haargel. Lieben wir!

Auch It-Girl Kourtney Kardashian ist dem Gelly-Bob-Fever verfallen. Wichtig bei dem Look: die Haarsträhnen müssen hinter den Ohren sein.

Influencerin Caro Daur ist, was Trends angeht, sowieso immer vorne mit dabei. Sie beweist, wie elegant und chic der Gelly Bob aussehen kann.

So geht der Look

Was der Bob vielen anderen Frisuren voraus hat: er ist wohl der vielseitigste Schnitt, den es gibt. Ob glatt, gewellt, lockig oder eben im Wet-Look; you choose! Letzterer sorgt aber vor allem für einen cleanen und ultra-coolen Look, der sich jedem Outfit und jedem Anlass anpasst. Ein gar nicht mal so unpraktischer Bonus: der Gelly Bob hält auch dem Wetter stand! Bei der großen Menge an Haargel haben Wind und Regen zero Chancen, die Frisur zu zerstören.

Kommen wir jetzt zum wohl wichtigsten Part: Wie geht der Look? Wichtig, bevor ihr mit dem Gel startet: eure Haare sollten auf keinen Fall komplett nass sein. Handtuchtrockenes oder geföhntes Haar eignet sich weitaus besser. Am besten ihr bringt eure Mähne bereits in die gewünschte Form – also Seiten- oder Mittelscheitel und streng nach hinten gekämmt. Das gelingt entweder mittels Kamm, Föhn oder Glätteisen.

Dann verteilt ihr eine große Menge an Haargel in euren Händen und anschließend auf eure Haare – und zwar so lange, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Wer zusätzlich sicher gehen möchte, dass der Hairstyle keinen Millimeter verrutscht, benutzt am besten ein Glanzspray als Finish.