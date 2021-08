Pepo Puch holte am Donnerstag bei den Paralympics in Tokio die erste Medaille für Österreich.

Der Dressur-Reiter landete in der Einzelwertung der Wettkampfklasse II mit seinem Pferd Sailor’s Blue auf dem zweiten Platz hinter dem Briten Lee Pearson. Bronze ging an Georgia Wilson, ebenfalls aus Großbritannien.

Erste Medaille für Österreich bei Paralympics

Silber für Dressur-Reiter Pepo Puch! Der Österreich holte sich am Donnerstag im Einzelwettbewerb seine erste Silbermedaille der diesjährigen Paralympischen Spiele in Tokio und damit auch die erste Medaille für das Österreichische Paralympische Comittee (ÖPC).

Insgesamt ist es bereits die fünfte olympische Medaille für Puch. Denn der Reiter gewann bereits 2021 in London Gold und Bronze in der Kür und der Einzelbewertung. Außerdem holte er sich 2016 Gold (Einzelbewertung) und Silber (Kür) bei den Paralympics in Rio.

Weitere Medaillen-Chance am Montag

Puch hatte bei einem Reitunfall 2008 eine Rückenmarksverletzung erlitten. Für die aktuellen Spiele hatte er sich fest vorgenommen erneut eine Medaille zu holen. Das ist ihm jetzt auch gelungen. Und er hat in der Dressur-Kür am Montag sogar erneut die Chance auf eine weitere Medaille bei den diesjährigen Paralympics in Tokio. Wir drücken die Daumen!