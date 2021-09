Fans können es kaum glauben: Die ehemalige GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht und ihr Freund Nikita Vdovicenko haben sich völlig überraschend getrennt.

In ihrer Instastory veröffentlichte die 22-Jährige ein emotionales Statement. Und auch Nikita hat sich mittlerweile zur Trennung gemeldet.

Lucy und Nikita: Überraschende Trennung

Eigentlich schien es zwischen Ex-GNTM-Kandidatin Lucy und ihrem Freund Nikita richtig gut zu laufen. Die 22-Jährige hatte die Beziehung zu dem Fotografen erst vor zwei Wochen öffentlich gemacht. Das Paar lernte sich offenbar über Tinder kennen und schien richtig glücklich zu sein. Heute Morgen dann aber die Überraschung: Via Instagram verkündete das Model die Trennung.

“Ich weiß, dass diese Nachricht aus dem Nichts kommt und ihr euch zu recht fragen könntet wie das sein kann, aber Nikita und ich sind nicht mehr zusammen”, so Lucy in einem emotionalen Statement. Sie könne selbst noch nicht wirklich realisieren, dass sie das gerade schreibt, so die 22-Jährige. “Mein Herz ist noch nie so plötzlich zerbrochen […] Ich habe vertraut und es war die falsche Entscheidung”, macht sich das Transgender-Model nun Vorwürfe.

@lucyhellenbrecht.official / Instagram

Nikita spricht über Trennungsgrund

Die Trennung kam für das Model, das sich vor etwa knapp einem Jahr einer Geschlechtsangleichung unterzog, offenbar ziemlich überraschend. So allerdings nicht für Nikita. Auch er meldete sich nun via Instagram zu Wort. In seiner Story schreibt er, dass er im Gegensatz zu Lucy “immer wieder von immer stärker werdenden Zweifeln geplagt” war. Die beiden hätten sich ständig gestritten und “einfach kein ausgewogenes Miteinander gefunden”, so der Fotograf. Es habe sich einfach “nicht mehr richtig angefühlt”, erklärt er weiter. Er habe auch mit Lucy immer wieder darüber gesprochen und betont deshalb auch: “Es war also überhaupt nicht plötzlich.”