Nicht mehr lange, liebe missen – dann können wir endlich Margot Robbie in ihrer Rolle als ikonische Puppe in dem Film „Barbie“ bestaunen. Rechtzeitig zum Start haben wir jetzt gleich mal die passende Nagel-Inspo für euch. Das Motto unserer Nails lautet diesen Sommer natürlich: „Think Pink!“

Mit diesem drei Maniküre-Trends seid ihr bestens für den „Barbie“-Sommer gewappnet!

1. Barbie Glazed Nails

Ein Trend, an dem wir dieses Jahr einfach nicht vorbeikommen: Chrome Nails! Seit uns Hailey Bieber ihre Glazed Donut Nails schmackhaft gemacht hat, sind ultra glänzende Nägel einfach DAS Highlight auf den Fingern von Celebrities und Influencer:innen! Und natürlich darf bei dem Chrome-Hype auch die „Barbie“-Version nicht fehlen. Unsere shiny Nails bekommen dazu einfach ein Bubblegum-pinkes Upgrade. Wer also Lust auf einen Allover-Pink-Look hat, kann diesen mit Barbie Glazed Nails einfach ideal abrunden! Beispiel gefällig?

Ihr könnt, wie Hailey etwa auf ein cutes Kaugummi-Rosa setzen, oder aber ihr wählt einen satteren Ton – getreu nach dem Motto: wenn schon Barbie, dann richtig!

So geht der Look: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel. Dann folgt eine Schicht Lack in einem satten Pink-Ton. Um den perfekten Farbton zu finden, könnt ihr auch zwei Farben miteinander vermischen. Dann gut trocknen lassen! Um den schimmernden Effekt zu erzeugen, wird nun ein klarer Chrome-Nagellack aufgetragen. Die Nail-Artists unter euch können sich den Chrome-Look mit einem speziellen Powder zaubern. Dabei wird das Chrome-Puder auf den noch leicht feuchten Lack aufgetragen und verblendet. Zum Schluss wird die Maniküre noch mit einem Top Coat versiegelt. That’s it!

2. Pink Blush Nails

Auch unsere heißgeliebten „Blush Nails“ zählen zu den größten Nageltrends des Sommers. Vor allem auf Tiktok wird der ursprünglich aus Korea stammende Style gerade so richtig gefeiert. Eigentlich kommen klassische Blush Nails meist in einem sanften Rouge-Ton daher, für die „Barbie“-Variante darf es allerdings richtig knallig sein. Und mit „knallig“ meinen wir natürlich wieder ein sattes Pink!

So geht der Look: Zuerst werden die Nägel mit einem transparenten oder hellrosa-farbigen Basecoat lackiert. Anschließend kommt ein etwas kräftigerer Rosa- oder Pinkton kreisförmig in die Mitte des Nagels. Bevor der Farbtupfer trocknet, wird das Ganze mit einem Schwämmchen oder einem Nagelpinsel verblendet. Danach wird der Look noch mit einem glänzendem Überlack fixiert. Et voilà!

3. Barbiecore French

French geht immer! In Pink feiern wir den Nagelstyle aber noch mehr. Dabei wird der Look der klassischen französischen Maniküre behalten, aber jeder Fingernägel bekommt eine süße, farbige Spitze. Wichtig ist bei dem Trend, dass ihr auf einen satten Ton wie Neonpink setzt. So kommt der Barbiecore Style so richtig gut zur Geltung. Und was eignet sich besser für die sommerliche Maniküre als Neon-Farben? Eben! Pink, aber gleichzeitig auch dezent – lieben wir! Aber überzeugt euch selbst:

Wem die klassische French-Variante trotz Farbhighlight noch zu basic ist, kann sich an Reverse French wagen. Dabei wird der Klassiker, wie der Name schon vermuten lässt, einfach mal umgedreht! Anstatt die Nagelspitzen pink zu lackieren, platzieren wir den typischen zarten French-Nail-Streifen ans untere Ende des Nagels. Der kleine Twist macht eure Nails zum echten Hingucker!

So geht der Look: Hierfür benötigt ihr hauptsächlich ein ruhiges Händchen. Denn präzise zu arbeiten, ist gerade bei French Nails – egal ob Reverse oder Classic – essenziell. Für diesen Look trägt man zuallererst den Basecoat auf. Danach kommt der Basislack. Eine feine Linie mit einem pinken Nagellack sorgt dann für die typisch auffällige Nagelspitze der French Manicure. Bei Reverse French wird das untere Ende des Nagels lackiert. Viel Spaß beim Nachmachen.