Die zweite Staffel „Bridgerton“ nähert sich in großen Schritten – und mit ihr auch der erneute Hype rund um Regencycore. Doch wie die Hauptdarstellerin der zweiten Staffel Simone Ashley jetzt erzählt, sind die Kostüme zwar hübsch, aber auch ziemlich schmerzhaft.

Denn vor allem das Korsett hat so einige Tücken!

Schulterverletzungen und Übelkeit durch „Bridgerton“-Kostüme

Seit der ersten Staffel von „Bridgerton“ hat der sogenannte Regencycore eine riesige Fangemeinde bekommen, die immer größer wird. Eigentlich ja auch kein Wunder. Denn bei all den wunderschönen Korsetts und Kleidern, edlen Handschuhen und einzigartigen Schmuckstücken kann man doch nicht anders, als sich in die Zeiten am Hofe zurückzuwünschen.

Doch wie immer ist nicht alles so schön, wie es aussieht. Das erzählt jetzt Simone Ashley gegenüber der britischen Glamour. Denn in der zweiten Staffel der Erfolgsserie übernimmt sie die Hauptrolle der Kate Sharma. Und um die Regency-Vibes authentisch zu präsentieren, musste sie einiges lernen.

Auf ihrer Agenda stand unter anderem Reiten lernen, Tänze perfektionieren und treffsicher schießen. Die größte Herausforderung am Set lag für sie aber am optisch schönsten Teil der Serie: der Garderobe! Insbesondere das Korsett wurde zu ihrem kleinen Feindbild.

„Ich hatte große Schmerzen mit dem Korsett“, erklärt sie im Interview. Die körperlichen Schmerzen führten sogar zu einem medizinischen Vorfall: „Ich glaube, ich habe mir irgendwann die Schulter verrissen!“

„Wenn man das Korsett trägt, isst man einfach nicht.“

Doch nicht nur ihre Schulter wurde durch das Kostüm verletzt; auch ihr Magen litt unter dem engen Korsett. Denn Simone wusste an ihrem ersten Drehtag nicht, wie eng dieses letztendlich wirklich sitzt. „An meinem ersten Tag dachte ich: ‚OK, erster Tag als Hauptdarstellerin, ich muss viel essen und viel Energie haben'“, erinnert sie sich. „Also aß ich eine riesige Portion Lachs.“ Ein großer Fehler. Denn der Lachs bliebt durch das enge Korsett nicht lange in ihrem Magen.

„Dann musste ich mich übergeben“, erklärt die Schauspielerin. Eine wichtige Lektion für die weiteren Drehtage: „Ich habe gemerkt, wenn man das Korsett trägt, isst man einfach nicht“, sagt sie. „Es verändert deinen Körper. Ich hatte kurzzeitig eine kleinere Taille. In dem Moment, in dem man aufhört, es zu tragen, ist man wieder so, wie der Körper ist.“

Doch wenn man sich den Trailer für die zweite Staffel so ansieht, hat sich der Schmerz wohl doch gelohnt. Denn dieser strotzt nur so vor Gossip, Dramen und ganz vielen Regency-Vibes. Inhaltlich wird sich alles um Simones Figur Kate drehen, die den ältesten Bridgerton Sohn Anthony (gespielt von Jonathan Bailey) kennenlernt.

Doch dieser ist zu Beginn an ihrer jüngeren Schwester Edwina und einer reinen Zweckverbindung interessiert. Es kommt wie es kommen muss: Anthony findet auch Gefallen an Kate und muss sich zwischen den Schwestern entscheiden. Wer letztlich sein Herz erobert, sehen wir bereits ab dem 25. März auf Netflix!