In der zweiten Staffel von “Bridgerton” wird sich alles um die Liebesgeschichte zwischen Anthony Bridgerton und Kate Sharma drehen. Jetzt soll die Schauspielerin für die Hauptrolle der Fortsetzung feststehen.

Simone Ashley soll die starke und clevere Kate Sharma spielen. Sie selbst hat einen Bericht, der das behauptet, sogar in ihrer Instagram-Story gepostet.

Wird sie die neue Daphne?

Daphne Bridgerton und der Duke of Hastings haben uns mit ihrer unglaublichen Liebesgeschichte in der Netflix-Serie “Bridgerton” vollkommen in ihren Bann gezogen. Deshalb waren auch viele Fans enttäuscht zu erfahren, dass in der zweiten Staffel wohl nicht mehr besonders viel von den beiden zu sehen sein wird. Stattdessen wird sich in der Fortsetzung wohl alles um Daphnes Bruder Anthony Bridgerton drehen. Wie auch schon in der Buchvorlage wird die Liebesgeschichte von ihm und Kate Sharma im Vordergrund der zweiten Staffel stehen

Jetzt soll auch einem Bericht des People Magazin zufolge die Hauptdarstellerin, die Kate Sharma spielen soll, feststehen. Angeblich soll die Schauspielerin Simone Ashley, die wir bereits aus der Serie “Sex Education” kennen, die Hauptdarstellerin sein. Ihre Rolle wird beschrieben als clevere, willensstarke junge Frau, die keine Geduld für Dummköpfe hat – und das soll Anthony Bridgerton einschließen. Na das klingt doch nach einer interessanten Kombination.

“Bridgerton”-Besetzung nicht offiziell bestätigt

Offiziell bestätigt wurde die Besetzung allerdings noch nicht. Netflix hüllt sich bisher komplett in Schweigen, wenn es um die Besetzung der Rolle Kate Sharma geht. Doch ein kleiner Lichtblick lässt uns hoffen: Simone Ashley postete nämlich in ihrer Instagram-Story einen Screenshot des Deadline Magazins. Im Bericht steht, dass sie die Hauptdarstellerin wird. Ist das eine Zusage? Wir dürfen also hoffen!

Wann genau die zweite Staffel von “Bridgerton” auf Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings sollen die Dreharbeiten im Frühjahr 2021 beginnen. Jonathan Bailey (alias Anthony Bridgerton) drückte kürzlich bereits seine Hoffnung aus, dass Season 2 dann Weihnachten 2021 auf Netflix veröffentlicht werden könnte.

Bild: simoneasshley/Instagram

Wer ist Simone Ashley?

Bisher ist die 25-Jährige noch ein recht unbeschriebenes Blatt in der Schauspieler-Welt. Bisher konnte sie nur kleine Nebenrollen in der Serie “Sex Education” oder im Film “Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu” ergattern. Das würde aber sehr gut zu der Erfolgsserie “Bridgerton” passen. Denn immerhin waren auch die meisten Schauspieler der ersten Staffel vor der Veröffentlichung nicht besonders bekannt.