Egal ob Lockdown, ein Wasserrohrbruch oder ein drohender Blackout: Diese drei Sternzeichen bewahren in jeder Krise den Durchblick.

Diese Sternzeichen sind richtige Krisen-Manager

Schütze

Schützen glauben oft an das Schicksal oder einen größeren Sinn hinter Alltäglichem. Wenn für das Tierkreiszeichen also eine Krise startet, ist es zwar enttäuscht und genauso betroffen, wie andere, die Schütze sieht aber immer einen Grund hinter der Krise.

Schützen nutzen deshalb auch die Gelegenheit, das Beste aus der Situation zu machen. Sei es ein Lockdown, bei dem sie eine neue Fähigkeit erlernen oder ein Beziehungsende, das sie als wichtige Entwicklungsphase betrachten. Schützen bleiben dadurch optimistisch und stehen jede noch so schlimme Extremsituation mit einem Lächeln durch.

Krebs

Krebse sind Planer. Das Tierkreiszeichen liebt es, sich auch auf die absurdesten Eventualitäten vorzubereiten und schreibt eifrig To Do Listen für den Notfall. Dieses Vorausdenken kommt dem Sternzeichen vor allem in einer Krise zugute. Denn Krebse sind in einem Lockdown zum Beispiel diejenigen, die gar nicht erst einkaufen gehen müssen, weil sie ohnehin schon vorbereitet sind.

Gleichzeitig ist der Krebs ein enorm sensibles Sternzeichen. Dauert die Krise sehr lange, kann das für den Krebs schon belastend sein. Auch dann ist das Listen schreiben sehr praktisch. Denn dann dienen To Dos für die Zeit nach der Krise oft als willkommene Ablenkung.

Stier

Den Stier zeichnet vor allem eines aus: sein Fokus auf das Wesentliche. Das Tierkreiszeichen lässt sich nicht so schnell ablenken und weiß in den meisten Fällen, worauf es ankommt. Diese Eigenschaft kommt ihm vor allem in Krisenzeiten zugute.

Denn egal ob bei einem Blackout, einem Lockdown oder einem Unfall: Der Stier behält einen kühlen Kopf und schafft es, auch sein Umfeld auf die wichtigen Dinge aufmerksam zu machen, die als erstes getan werden müssen. Durch seine strenge und konzentrierte Art übernimmt der Stier dann gerne das Kommando und hilft auch anderen, Ruhe zu bewahren. Das macht das Tierkreiszeichen zum idealen Krisenmanager.